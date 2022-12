La policia belga ha escorcollat aquest dilluns la seu del Parlament Europeu a Brussel·les. Els agents han entrat a l'edifici de la cambra per obtenir dades informàtiques de 10 persones que hi treballen. Segons ha informat la fiscalia belga, aquestes dades havien estat «congelades» divendres en el marc de l'operació policial pels suposats suborns de Qatar per influir les decisions de l'Eurocambra. La fiscalia també ha confirmat que es van fer registres a Itàlia aquest diumenge. En total s'han fet 20 registres: 19 en oficines i habitatges i el d'aquest dilluns a la seu del Parlament Europeu a Brussel·les.

En els registres, les autoritats judicials belgues han trobat 600.000 euros en el domicili d'un dels sospitosos, «diversos centenars de milers d'euros» en una maleta a un hotel de Brussel·les i 150.000 euros en l'habitatge d'un eurodiputat. De moment, quatre persones continuen detingudes, entre elles la vicepresidenta de l'Eurocambra Eva Kaili, suspesa de les seves funcions. A banda de Kaili -del grup dels socialdemòcrates europeus-, hi ha tres detinguts més: la seva parella i assessor del grup socialdemòcrata Francesco Giorgi, l'exeurodiputat italià Pier Antonio Panzeri i el secretari general de l'ONG 'No Peace Without Justice', Niccolò Figà-Talamanca.