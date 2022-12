Mentre la crisi interna de Cs acaba de resoldre’s amb un nou lideratge i amb el PP manifestant el seu «respecte pel procés intern» mentre insisteix que manté les portes obertes «al talent» d’alguns dels seus dirigents, a Gènova reconeixen una certa preocupació per les implicacions que podria arribar a tenir el vot que aconsegueixi el partit taronja al maig. L’aspiració dels populars seria que Cs renunciés a presentar-se com a opció pròpia, però són conscients que res apunta de moment que ho vulguin fer.

És cert que el desenllaç que tingui la guerra oberta al partit d’Inés Arrimadas podria tenir conseqüències directes en el panorama de centredreta. Però al PP treballen amb l’escenari que hi haurà papereta de Ciutadans el 28 de maig a autonòmiques i municipals. I això els inquieta molt, sobretot mirant cap alguns territoris on els resultats seran ajustats i cada vot pot ser essencial.

«Si Azcón no governa a l’Aragó i Mazón no ho aconsegueix al País Valencià per les restes que se’n vagin a Ciutadans, tindrem un problema important», diuen a l’entorn d’Alberto Núñez Feijóo, assumint el risc que pot tenir el votant que encara es manté fidel als taronges. Els càlculs de Gènova és que no superen el 2% a la majoria d’autonomies i, malgrat que el percentatge és molt petit, pot ser suficient per frustrar el canvi en un govern autonòmic.

No és un assumpte menor per a Gènova, que té totes les esperances posades al maig com a inici d’un cicle electoral que ha d’acabar, diuen, amb Feijóo a la Moncloa. Les enquestes continuen situant els populars com a primera força a molts territoris i els sondejos en què es basa la direcció popular també van en aquesta direcció. A altres territoris la victòria podria estar molt ajustada amb el PSOE i serà la suma dels blocs el que decideixi qui ocuparà la presidència.

I això serà clau perquè al PP reconeixen que perquè es visualitzi un canvi de tendència real és indispensable arrabassar alguna autonomia als socialistes. Els conservadors reeditaran els governs de Madrid i Múrcia i la resta d’autonomies que governen no s’examinen l’any vinent. Realment, és el PSOE qui més se la juga en aquesta cita: nou executius que necessita mantenir.

La joia de la corona

El País Valencià és la joia de la corona per als dos partits. Ximo Puig aspira a preservar el Govern, però la situació dels seus socis a l’esquerra no garanteix res. I el PP necessita «una empenta forta», com ells mateixos manifesten. A l’Aragó passa una cosa semblant. El president, Javier Lambán, confia estar consolidat, però els populars creuen que li poden fallar alguns números a l’hora d’associar-se amb altres formacions. A Castella-la Manxa la situació és la mateixa: Emiliano García-Page aspira a reeditar, però el PP té sondejos en què la suma els surt amb Vox.