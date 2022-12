La pressió sobre Yolanda Díaz i Pablo Iglesias perquè a les properes eleccions hi hagi una sola llista a l’esquerra del PSOE s’intensifica. Tots dos són destinataris des de fa mesos de contínues reflexions per posar fi a les hostilitats, primer més silencioses, ara totalment públiques. Entre els que intenten convèncer-los de la necessitat d’un acord hi ha l’expresident del Govern José Luis Rodríguez Zapatero, que manté una bona relació amb tots dos.

Diferents fonts consultades, properes a la vicepresidenta segona del Govern i a l’exlíder de Podem, confirmen la interlocució de Zapatero amb tots dos per intentar superar els enfrontaments i que tanquin com més aviat millor un pacte perquè Sumar, la plataforma de Díaz, i la formació morada acudeixin en coalició a les generals. Una invitació a l’entesa per part de l’expresident socialista que no és recent, malgrat que en les darreres setmanes la tensió entre la ministra de Treball i Iglesias ha crescut. L’exdirigent, que encara és el gran referent de Podem, va llançar dures crítiques contra ella per no tenir els morats en compte en el disseny de Sumar, en les quals va insistir per la falta de suport a la ministra d’Igualtat, Irene Montero, a la crisi del «només sí és sí».

Díaz està sent pressionada, des de diferents sectors, per tancar una fórmula electoral amb Podem que respecti la supremacia d’aquesta força en el repartiment de llocs a les llistes i a fer-ho com més aviat millor, sense esperar a les autonòmiques i les municipals, a les quals Sumar ha decidit no concórrer. En aquest disseny, que només es podria plasmar com una coalició, la número dos de Díaz seria Montero. En aquesta tesi també hi hauria l’expresident del Govern, segons fonts coneixedores. Ara com ara la vicepresidenta segona es resisteix a aclarir si acceptarà les pretensions de Podem i en quin moment s’asseurà a negociar.

Fonts properes a Iglesias assenyalen que «ell és amic de Zapatero» i «òbviament parlen de tot». Tot i que eviten donar dades concretes sobre les seves converses, sí que reconeixen la gran unanimitat que existeix a l’espai progressista perquè l’esquerra que no és el PSOE concorri junta com a premissa perquè pugui continuar l’executiu de coalició. Si no ho fa, aritmèticament seria gairebé impossible reeditar-lo perquè la fragmentació en dues candidatures de Sumar i de Podem penalitzaria les dues forces en el repartiment d’escons per la implacable proporcionalitat a cada província de la llei d’Hont.

Defensor del Govern de coalició

Davant d’altres figures socialistes, Zapatero ha estat sempre un gran defensor del Govern de coalició. Fa només unes setmanes, en un acte de suport a Irene Montero, després dels atacs de Vox al Congrés, va intervenir a través d’un vídeo amb paraules de reconeixement a la seva feina. Precisament, la divisió entre Díaz i Podem ha posat en perill la possibilitat d’una llista morada pròpia amb la ministra de candidata.

Aquesta opció provoca molt estrès al PSOE, on reconeixen que si no van junts hauran de dir «adéu» a la Moncloa. El mateix cap de l’executiu, Pedro Sánchez, en una rotllana amb periodistes al Congrés el dia de la Constitució, va apuntar que les diferències dels seus socis de coalició aproparien un Govern del PP, del qual formaria part Vox, i que només aquest risc hauria de convidar a la reflexió. Tot i que Sánchez és molt previngut a l’hora de fer públicament alguna consideració sobre l’enfrontament entre Díaz i Podem, ministres tan propers al president com Félix Bolaños han abandonat l’ambigüitat i demanen clarament que vagin junts a les eleccions.

La preocupació latent a l’àmbit progressista augura mesos de molts nervis fins comprovar si hi ha una única llista o dues. Un estudi demoscòpic publicat a El País el 6 de desembre apuntava que si Sumar aglutina tota l’esquerra a l’esquerra del PSOE estaria en disposició d’aconseguir fins a 57 escons, 19 més dels que ara té Unides Podem, i un 18,7 % dels vots. En un escenari alternatiu de divisió, la seva plataforma aconseguiria un 9,1% de suport i 23 diputats i Podem un 5,9% i set parlamentaris.