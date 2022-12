Quatre dies després de la primera, realitzada el 8 de desembre passat, aquest dilluns ha arribat la segona: un altre jove iranià ha sigut executat per les autoritats de la República Islàmica de l’Iran per la seva participació en les protestes que des de mitjans de setembre rugeixen per tot l’Iran després de la mort de la jove Mahsa Amini en mans de la policia de la moral.

La setmana passada va ser Mohsen Shekari, a qui les autoritats acusaven de tallar un carrer durant les manifestacions i haver ferit un bassij. Els bassij són el cos paramilitar –format per exconvictes i excriminals afegits a la causa– amb el qual la República Islàmica reprimeix les protestes. Aquest dilluns l’executat ha sigut Majidreza Rahnavard, a qui la justícia iraniana acusava d’haver, suposadament, matat dos bassij durant una manifestació al novembre. Els judicis contra Shekari i Rahnavard van ser realitzats a porta tancada, i a cap dels dos condemnats a mort els va ser permès ni veure les proves que suposadament pesaven contra ells ni escollir un advocat. Tampoc ho han pogut fer els altres condemnats: dels prop de 18.000 detinguts durant les protestes, sense comptar els ja executats, una dotzena de persones han sigut condemnades a mort. Els càrrecs són sempre els mateixos: «pertorbar l’ordre públic, corrupció a la terra, coordinació per cometre crims contra la seguretat nacional i declarar la guerra a Déu». Condemnen a mort un futbolista iranià per participar en les protestes pels drets de les dones Mig miler de morts Mig miler de mortsSegons recomptes independents, en els gairebé quatre mesos que porta l’Iran de protestes, més de 500 manifestants han mort en mans de la repressió policial i dels bassij. D’aquests morts, més d’una cinquantena serien menors d’edat. Aquests números no compten els bassij morts: prop de 60. La majoria d’aquests morts han ocorregut durant les últimes setmanes, quan les protestes –i la repressió– s’han convertit en molt més violentes. «Aquestes execucions són assassinats polítics, no sentències judicials. La República Islàmica està enviant els joves a morir per destrossar el moviment de llibertat que s’ha creat al país», ha dit Hadi Ghaemi, director de l’oenagé Iran Human Rights, organització amb seu a Noruega però que és una de les poques que recopila xifres de morts i detinguts durant les protestes. «Sense cap acció internacional decidida i coordinada, la República Islàmica continuarà matant nois i noies, en execucions o als carrers, pel simple fet que s’hagin atrevit a objectar contra les polítiques repressives de l’Estat», ha assegurat Ghaemi.