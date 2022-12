Teresa Ribera ha confiat aquest dimarts que els països membres de la Unió Europea podran arribar a un acord sobre la limitació del preu del gas en la pròxima reunió del Consell de Transports, Telecomunicacions i Energia que tindrà lloc dilluns vinent. La ministra de Transició Energètica i Repte Demogràfic ho ha dit a la sortida de la cimera que ha tingut lloc avui, de la qual ha destacat que hi ha hagut «progressos i avenços importants» però que en «alguns dels punts més significatius, encara s'està lluny de l'acord». El punt més important d'aquests és el preu que marcarà el topall, una qüestió que enfronta, principalment, països del nord i del sud pel temor dels primers a quedar-se sense subministrament si el límit és massa baix.

Ribera ha recordat en declaracions als mitjans que Espanya «no té problemes de subministrament», però sí que es veu afectada pels preus que es paguen als mercats financers. Per tant, ha indicat que cal trobar l'equilibri entre les aspiracions d'uns països i altres perquè, marcar un topall massa alt repercutiria directament entre les famílies més vulnerables. «Creiem que hi ha espai per pagar per sobre d'altres mercats, però per sota del que s'ha estat pagant aquest any», ha indicat la ministra.

La ministra també ha recordat que la primera proposta de la Comissió Europea, que marcava un topall del preu del gas de 275 euros / MWh, estava «molt allunyada de la realitat», i ha afegit que a la reunió d'avui se n'ha presentat una altra «molt més equilibrada». És per això que s'ha mostrat confiada que dilluns vinent es tancarà un acord.