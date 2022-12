El govern peruà declararà en emergència la xarxa viària i les Forces Armades protegiran els punts estratègics del país, com aeroports o centrals hidroelèctriques, en resposta a les violentes manifestacions antigovernamentals en les quals han mort set persones, va informar aquest dimarts el ministre de Defensa, Alberto Otárola. «Comuniquem que es declararà en emergència la xarxa viària nacional, assumirem el control de la xarxa viària nacional arreu del país per aconseguir el lliure trànsit de tots els peruans i perquè puguin exercir de manera adequada els drets que la constitució garanteix», va dir Otárola en una declaració a la premsa. Addicionalment, va anunciar que «s'ha disposat la immediata protecció a càrrec de les Forces Armades dels punts estratègics d'actius nacionals». Entre aquests punts va esmentar aeroports i centrals hidroelèctriques, blanc d'atacs dels manifestants que han pres els aeròdroms de Cusco i Arequipa, la segona ciutat del Perú, a més d'una planta compressora de gas natural al sud del país.

Els militars també protegiran «tota aquella infraestructura que pel seu valor estratègic serveixi per garantir la vida i subsistència de tots els peruans». Otárola ha qualificat les protestes d'«aldarull atiat per professionals que han treballat» per aconseguir-ho «des de fa molt temps». Va destacar que tenen «plenament identificades les persones que estan treballant contra l'Estat de dret al país», i va xifrar en unes 8.000 persones les que participen en la protesta a escala nacional.

Segons l'últim informe policial, hi ha talls de carreteres en 14 dels 24 departaments del Perú. Els més afectats són Apurímac, on el Govern va declarar l'estat d'emergència, a més d'Arequipa i Ica, regions que Otárola va confirmar que també seran incloses en aquesta mesura. Fins al moment, set manifestants han mort en les protestes i més d'un centenar de policies han resultat ferits, 15 d'ells en un atac amb explosius.