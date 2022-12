La Reserva Federal dels Estats Units d'Amèrica ha decidit aquest dimecres apujar un 0,5% el preu del diner, en un nou embat per frenar la inflació que suposa el cinquè augment consecutiu des del mes de juny. D'aquesta manera, els tipus d'interès per als crèdits nord-americans queden ara en una forquilla d'entre el 4,25% i el 4,5%. El tresor americà fixa l'objectiu en aconseguir que la inflació retorni a un percentatge del 2%. La Reserva Federal detecta un creixement «moderat» de la despesa i la producció i una creació de llocs d'ocupació «sòlida», però manté la preocupació per les dificultats que provoca la guerra de Rússia contra Ucraïna.