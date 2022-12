Agents de la Policia Nacional han detingut als pares d'un nadó de tres mesos que van deixar abandonat dins d'un vehicle la nit del dimecres en el districte madrileny de Centro.

Els fets van passar al voltant de les 3.00 de la matinada quan els agents van ser alertats que en un pàrquing hi havia un turisme amb un nadó plorant a l'interior.

Immediatament, van trencar la lluna posterior per introduir-se dins del vehicle i poder obrir la porta comprovant que el bebè estava nerviós i fins i tot vomitant. Per això, van sol·licitar assistència sanitària per atendre'l ràpidament en el mateix lloc.

Després de diverses indagacions, els agents van localitzar instants després als progenitors en un casino pròxim on van ser detinguts com a presumptes responsables d'un delicte d'abandó de menors.