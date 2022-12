Una nova estafa s'està propagant els darrers dies per un enllaç de WhatsApp. Així ho han reportat diversos mitjans que alerten que s'està sortejant una cistella de productes de la popular marca de xocolates Ferrero Rocher.

Aquesta, no es tracta de la primera estafa que es difon usant sortejos de productes de la companyia italiana com a esquer. Per Pasqua, va tenir lloc un altre frau semblant, que oferia ous de xocolata.

Nou cas de phishing

El fals sorteig es duu a terme dins d'una pàgina web que res té a veure amb la pàgina oficial de l'empresa de bombons. Allà, l'usuari troba el suposat premi d'una cistella de xocolates en obrir unes capses regal.

El frau es completa quan la víctima d'aquest engany és redirigida a una altra web on facilita les seves dades personals i bancàries, requerides per confirmar l'obtenció del suposat premi. És llavors quan, sense saber-ho, l'usuari accepta un servei de pagament mensual en línia. A més, abans d'acabar, la plataforma sol·licita que es comparteixi l'anunci via WhatsApp, estenent encara més aquesta estafa.

Precedents similars

Aquesta no és la primera vegada que els productes de Ferrero Rocher són l'esquer d'una campanya de phishing. Els ciberdelinqüents utilitzen les festivitats i dates assenyalades en el calendari per dotar d'un context més creïble els seus enganys.