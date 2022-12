L'AquaDom, l'aquari cilíndric més gran del món, situat a l'interior de l'hotel Radisson Collection de Berlín, ha rebentat aquest matí per raons que encara es desconeixen, abocant dins de l'edifici i cap al carrer un milió de litres d'aigua i 1.500 peixos tropicals.

"L'aigua d'aquest aquari s'ha filtrat gairebé per complet, tant dins de l'edifici com cap al carrer Karl Liebknecht", ha dit en declaracions a la cadena regional rbb un portaveu dels bombers.

Ha agregat que "a causa de l'alta pressió de l'aigua de l'aquari, en rebentar s'ha emportat un munt d'objectes, que ara estan escampats pel carrer".

Cap a les 5.45 del matí s'ha sentit un soroll molt fort, ha assenyalat un portaveu de la policia, qui ha agregat que parts de la façana de l'hotel on es trobava l'aquari han volat al carrer.

"Només he sentit un soroll molt fort i he vist que el gran aquari s'havia trencat. Llavors he mirat cap a fora i he vist que hi havia un munt de mobles pel carrer i m'he adonat que l'aquari havia rebentat i les coses havien sortit arrossegades", ha declarat una testimoni.

Els bombers porten actuant des de les 6.10 del matí amb un centenar d'efectius i la zona ha estat àmpliament acordonada.

En l'incident han resultat ferides lleus dues persones.

Segons el diari "Bild", el trencament de l'aquari és conseqüència de la fatiga de materials, malgrat que l'AquaDom es va reobrir recentment a l'estiu de 2020 després de dos anys i mig de treballs de renovació amb un cost de 2,6 milions d'euros.

Entre altres mesures es van renovar les juntes de silicona i es va netejar a fons la piscina.

El complex d'edificis anomenat "Dom-Aquarée" alberga, entre altres, el gran aquari "Sigui Life" i el "AquaDom" i es troba prop de la Catedral de Berlín, la plaça Alexanderplatz i l'Illa dels Museus.