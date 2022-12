Les autoritats noruegues han alertat, mitjançant un comunicat, que, possiblement, l’important brot de salmonel·la detectat al país, amb més d’un centenar d’afectats, tindria el seu origen en cogombres produïts a Espanya: «La font d’infecció del brot nacional de Salmonella Agona és probablement cogombre procedent d’Espanya. Així ho demostren les investigacions i el seguiment portats a terme en relació amb l’extensa investigació del brot», publiquen.

Segons les mateixes fonts, a Noruega «hi ha 72 persones que han sigut diagnosticades amb el bacteri gastrointestinal Salmonella Agona», que «van emmalaltir de salmonel·losi durant un breu període, des de finals d’octubre fins a principis de desembre».

«Els infectats tenen entre 1 i 88 anys, la mitjana d’edat és de 36 anys i 37 dels infectats són dones», segons el comunicat, que concreta que 24 persones han requerit hospitalització per aquest motiu. «S’han detectat bacteris amb el mateix perfil genètic en 58 de 72 persones infectades. Per als 14 infectats restants, els resultats de seqüenciació [resultats d’exàmens al laboratori] encara no són clars».

A més de Noruega, també s’han notificat casos amb la mateixa soca del brot a Suècia i els Països Baixos.

L’Institut de Salut Pública noruec diu haver «portat a terme un extens treball de rastreig en el qual determinats lots de cogombre d’un proveïdor espanyol han sigut identificats com la font més probable d’infecció».