El PSOE i Unides Podem presentaran una proposició de llei al Congrés amb les dues esmenes a la reforma del Codi Penal suspeses pel Tribunal Constitucional. Fonts parlamentàries socialistes han confirmat que respondran d'aquesta manera a la paralització per part del Constitucional de la part del text recorregut pel PP relatiu a la renovació del mateix TC. Les mateixes fonts esperen que més grups parlamentaris se sumin a la iniciativa. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, havia promès al matí que adoptaria les mesures "precises" per posar punt final al bloqueig dels populars a la renovació del Poder Judicial i Unides Podem ja havia defensat aquesta via per tràmit d'urgència.

En aquest sentit, ERC i PDeCAT ja han expressat en roda de premsa aquest matí que veuen amb bons ulls esquivar el TC a través d'una proposició de llei.