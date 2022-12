La Mesa del Senat ha acordat aquest dimarts en una reunió extraordinària acatar la decisió del Tribunal Constitucional (TC) i habilitar la Comissió de Justícia de la cambra alta per modificar el text de la reforma del Codi Penal i separar del text les parts que fan referència a la reforma judicial, suspesa pel TC. En una reunió tensa que ha durat més d'una hora, la Mesa també ha acordat personar-se en el procés al TC contra el recurs de PP. Ara és el torn de la Comissió de Justícia del Congrés, que haurà de fer efectiva aquesta modificació.

La Mesa ha aprovat per quatre vots a favor (tres del PSOE i un del PNB) i tres en contra (PP) un acord de tres punts. El primer acusa rebut de la decisió del TC i estableix que el Senat es personarà i demanarà ser part del recurs presentat pel PP contra la reforma judicial.

El segon punt dicta que el Senat continuarà la tramitació de la reforma del Codi Penal «amb l'excepció de les disposicions transitòries quarta i cinquena i les disposicions finals primera i segona, apartat quatre, la tramitació de les quals ha quedat suspesa cautelarment pel TC».

D'aquesta manera, la Mesa estableix que s'elimina del text de la reforma la part afectada per la suspensió del Tribunal Constitucional, és a dir, el canvi de majories al CGPJ per elegir els jutges del mateix TC i la supressió del poder dels magistrats del Constitucional per decidir, o no, la idoneïtat dels nous magistrats designats.

L'últim punt dicta simplement que es comunicarà aquest acord al Tribunal Constitucional, a la Comissió de Justícia, als grups parlamentaris del Senat i també al Congrés dels Diputats.

Sánchez promet que adoptarà mesures per posar fi al bloqueig del poder judicial davant el «xoc institucional inèdit»

El president de govern espanyol, Pedro Sánchez, ha comparegut en una declaració institucional a la Moncloa per avançar que el seu govern adoptarà les mesures «precises» per posar punt final al bloqueig del PP a la renovació del Poder Judicial i fer respectar la voluntat dels ciutadans. El govern espanyol, ha dit, «acata» la decisió del Tribunal Constitucional (TC) de suspendre la tramitació de la reforma judicial inclosa en el Codi Penal abans que es voti al Senat, però actuarà amb «fermesa» per fer complir el mandat constitucional. «En moments d'incertesa cal serenor i fermesa. Serenor en l'estricte compliment de la llei, i fermesa per fer prevaldre el respecte a la Constitució i a la voluntat popular», ha sentenciat.

Sánchez ha recordat que el TC ha adoptat una decisió «greu» i «sense precedents en democràcia» per paralitzar una reforma legal que afecta la seva pròpia renovació. La situació, ha destacat, parteix del fet que tan bon punt va perdre les eleccions el PP va decidir «incomplir el mandat constitucional» i activar un bloqueig de la renovació dels òrgans «inèdit en democràcia» amb «l'únic propòsit de mantenir una composició anterior» del Consell General del Poder Judicial «favorable a la seva orientació».

Aquest bloqueig, ha recordat, ha durat quatre anys en què el PP ha anat posant «pretextos i excuses» per «mantenir per mitjans espuris un poder que els ciutadans no han validat a les urnes». Tot plegat, segons Sánchez, ha portat a una situació que s'ha anat degradant al llarg dels anys i que culmina amb la decisió del sector conservador del TC d'imposar la seva majoria i impedir la tramitació de la reforma que ha de fer possible la seva renovació.

«És un fet greu perquè per primera vegada s'impedeix als representants dels ciutadans que facin la seva funció de debat», ha dit Sánchez, que ha assegurat que comprèn «la indignació de molts demòcrates que senten vulnerats els seus drets» i que contemplen «el xoc institucional greu i inèdit» que s'ha produït.

En tot cas ha volgut traslladar «en nom del govern» un «missatge de serenor» a la ciutadania. «Espanya és una de les grans democràcies europees, i disposa de mecanismes per superar una situació d'aquesta naturalesa», que són «la llei i el compliment de la Constitució».

Per tant, el govern espanyol, ha dit, «acata la resolució de la majoria conservadora del TC» però, d'acord amb la llei, «adoptarà les mesures precises per posar punt final al bloqueig injustificable del TC i del CGPJ».