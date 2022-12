El cara a cara entre el president espanyol, Pedro Sánchez, i el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha tensat novament la sessió de control al Senat, que ha vist com aquesta setmana el TC li prohibia debatre i votar la reforma judicial. Sánchez ha assegurat que "la gran fita" del líder del PP ha estat fer "emmudir les Corts" impedint amb un recurs al TC el debat de la reforma judicial, però "ja li garanteixo jo que el parlament parlarà amb veu alta i clara". PSOE i Podem preveuen registrar aquest dijous una proposició de llei per recuperar les esmenes suspeses pel TC. Feijóo, per la seva banda, ha afirmat que "el Pedro Sánchez del 2019 no votaria el del 2022", i l'ha reptat a convocar unes eleccions per "parlar de veritat".

La sessió de control al Senat ha tingut lloc tres hores abans que el TC reuneixi novament el ple per resoldre les al·legacions que ha registrat el Senat, que entre altres acusa els magistrats d'haver-lo deixat indefens i d'haver adoptat una suspensió d'un debat que no té precedents i que té "conseqüències impredictibles".

El líder del PP ha obert el seu discurs acusant el president espanyol d'"obediència a l'independentisme" i li ha recordat les promeses que feia el 2019, quan deia, entre altres, que no pactaria amb independentistes ni indultaria els líders del procés. "Vostès tenen tanta credibilitat com rigor", ha dit abans de preguntar-li si donarà suport al referèndum que proposa ERC. "Té data per celebrar-lo?"

Segons Feijóo, Sánchez ha "pres el pèl" als ciutadans i ara qüestiona la legitimitat d'institucions com el Tribunal Constitucional. "Ha trepitjat l'accelerador de la degradació institucional. Ja sé que va d'incendi en incendi, però no es pot permetre reduir a cendres l'arquitectura democràtica i institucional d'Espanya que ens ha costat 40 anys enfortir". "No es cregui que tots els votants del PSOE el seguiran, perquè ja no el creuen", ha dit.

A la seva rèplica, Sánchez ha recordat a Feijóo que si és president és per la confiança dipositada pels ciutadans amb el seu vot, i l'ha acusat de pretendre imposar els seus interessos per sobre de la sobirania popular. En nou mesos com a líder del PP, ha afegit, Feijóo "ha aconseguit una fita molt important i transcendent: treure competències que la Constitució havia conferit als parlaments, com la facultat de proposar, de debatre i de legislar".

"Vostè ha dit que faria el que faci falta, i han arribat massa lluny", ha dit Sánchez, però "li garanteixo" que encara que el PP no vulgui que el parlament parli, "ho farà amb veu alta i clara".

En aquest punt, Sánchez ha acusat el PP d'impulsar una estratègia que passa per "l'apocalipsi política i l'Espanya es trenca", però "a diferència del que passava quan el PP estava al govern, avui la Constitució es compleix a tots els territoris". "Ara els quedava per provar la clàssica faula del tirà", però aquest govern "estem parlant de consolidar drets", mentre que el PP pretén "retallar-los per la porta del darrere".

"No li ho permetrem. Ha arribat massa lluny. Potser ha guanyat unes quantes setmanes, però ha perdut el poc crèdit que tenien", ha conclòs.