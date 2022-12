L'exèrcit rus ha bombardejat aquest dissabte el centre de Kherson amb un balanç d'almenys cinc morts i una vintena de ferits. La ciutat situada al sud d'Ucraïna, annexionada per Rússia però recuperada al novembre per Kíev, porta unes 48 hores sota un intens setge coincidint amb la vigília de Nadal. El president ucraïnès, Volodímir Zelenski, ha condemnat l'atac a Kherson –a tocar d'un mercat- i ha compartit quatre imatges de la destrucció i les víctimes. "Això no és material sensible, és la vida real a Ucraïna. Kherson. La vigília de Nadal, al centre de la ciutat. És terror, és matar per intimidació i plaer. El món ha de veure contra quin mal absolut estem lluitant", ha apuntat Zelenski, acabat d'arribar del seu viatge llampec a Washington.

Per la seva banda, el governador de Kherson, Yaroslav Ianuxèvitx, ha parlat de l'impacte de fins a 74 míssils i coets russos en les últimes hores. "L'enemic ataca sense pietat els barris residencials de Kherson durant tot el dia i es registren fins a 36 bombardejos. Els projectils russos han impactat contra infraestructures, hospitals, botigues, edificis d'apartaments i escoles", ha enumerat Ianuxèvitx. En paral·lel, el president de Bielorússia, Aleksandr Lukaixenko, ha arribat aquest dissabte a Moscou per reunir-se amb el seu homòleg, Vladimir Putin, només cinc dies després de la seva trobada a Minsk, enmig dels temors creixents d'una implicació més directa de Bielorússia a la guerra d'Ucraïna.