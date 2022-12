El cos de la novena passatgera de l'autobús que a la Nit de Nadal va caure al riu Lérez ha estat localitzat aquest dilluns, una vegada va quedar reactivada la cerca després que el fill de la supervivent expliqués que la seva mare viatjava amb una altra dona a bord del vehicle, amb la qual anava a sopar.

La dada de l'albirament per part de l'helicòpter Pesca 1 l'ha revelat el delegat del Govern a Galícia, José Miñones, en la seva visita d'aquesta jornada al lloc en el qual l'autocar es va accidentar, a Cerdedo-Cotobade (Pontevedra), a l'altura de la localitat de Pedre.

Miñones ha expressat el seu condol, i el del president del Govern, Pedro Sánchez, cap a les famílies i amistats afectades per un succés que han encaixat, com ha confessat, amb gran consternació, agreujat per "les circumstàncies especials de les dates en les quals estem".

"Tota la nostra solidaritat", ha manifestat l'alt comissionat, al mateix temps que ha demanat "prudència i calma" fins que la recerca avanci, perquè totes les hipòtesis estan obertes.

De les dues persones que han sobreviscut, ha explicat que necessitaran "temps per a superar el viscut"

La quantitat d'usuaris que anaven al bus no era clara atès que aquesta xifra la va proporcionar el conductor sobre la base dels seus records de les parades i va arribar a rectificar-la en diverses ocasions.

Els tècnics continuen en el lloc pendents de l'extracció del vehicle.

Miñones ha indicat que són diverses les fórmules que estan sobre la taula per a intentar "rescatar-lo tal qual" a través d'una operació que la crescuda del riu complica en gran manera, per la qual cosa la confiança està posada en la baixada del cabal.