Kosovo ha tancat en les últimes hores el seu principal pas fronterer amb Sèrbia, en un nou episodi de la perillosa escalada de tensió diplomàtica entre els dos governs per desacords sobre la minoria sèrbia que viu al nord del territori administrat per Pristina. Un Govern a qui Belgrad no reconeix legitimitat, ja que es nega a acceptar l'existència de Kosovo com a país des de la seva declaració unilateral d'independència el 2008.

Amb aquest preàmbul, les autoritats kosovars van decidir el tancament del pas després que se sabés que alguns camioners serbokosovars havien bloquejat amb els seus vehicles les carreteres a l'entrada de la important ciutat de Mitrovica. Aquest va ser l'enèsim acte d'una protesta que ha vingut creixent l'últim mes i que ara manté tancat, a més del lloc fronterer de Merdare, també el de Jarinje.

La disputa remet a una sèrie de desavinences per l'irresolt problema dels enclavaments serbokosovars a Kosovo, territori de majoria albanesa. De fet, el conflicte, parcialment congelat en l'última dècada, es va reactivar fa mesos amb la decisió de Pristina d'exigir que els serbokosovars avancin en el seu procés de completa integració en les institucions kosovars.

La lluita per les barricades

Però això és una cosa que la comunitat serbokosovar rebutja en argumentar que els seus drets es veurien afectats, quan a més les últimes setmanes van ser detinguts alguns expolicies serbokosovars i Pristina ha enviat efectius a la zona. D'aquí la protesta, que va pujar d'intensitat novament aquesta setmana també per l'anunci de Sèrbia que ha posat les seves tropes en màxima alerta i per l'amenaça de Pristina de retirar les barricades per la força.

«Hem dit que ens esperem que (la missió de l'OTAN) KFOR retiri aquestes barricades, ja que impedeixen la lliure circulació», va assenyalar a EL PERIÓDICO, del mateix grup editorial que Diari de Girona, un portaveu del Govern kosovar. «Però si la KFOR no les retira, eventualment haurem de fer-ho nosaltres perquè no es pot bloquejar el carrer indefinidament», va afegir el funcionari.

L'embolic és de difícil solució també perquè tant kosovars com serbis atien des de fa dies el fantasma de la presència d'agents russos a la zona, cosa que alguns veuen com una maniobra per internacionalitzar encara més la crisi. Kosovo, en particular, ha afirmat reiteradament que l'actual tensió està sent instigada per Moscou per desestabilitzar la regió.

La preocupació dels EUA i la UE

Dit això, Moscou no ha desaprofitat l'ocasió. Malgrat els alts i baixos en la relació amb Belgrad, el Kremlin ha donat a entendre que recolza el Govern serbi en aquesta disputa. «Sèrbia és un país sobirà i és absolutament erroni buscar aquí una influència destructiva de Rússia», ha afirmat el portaveu del Kremlin, Dmitri Peskov.

Per la seva banda, tant la Unió Europea (UE) com els Estats Units (EUA) han expressat la seva preocupació per la situació i han convidat les dues parts a mantenir la calma. «Fem una crida a tothom a exercir la màxima moderació, prendre mesures immediates per pacificar la situació i abstenir-se de provocacions, amenaces o intimidacions», han escrit en un comunicat conjunt.

En aquesta línia, les autoritats europees i nord-americanes han assegurat que recolzen la promesa de Pristina que cap serbokosovar serà arrestat per participar en les protestes. De la mateixa manera, la UE i els EUA també han instat els líders serbis i kosovars a restablir el diàleg i trobar una solució com més aviat millor. El temps dirà si aquests anhels es compliran.