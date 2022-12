El candidat de Vox a la Generalitat Valenciana condemnat per violència masclista el 2002 ha assegurat que la formació que encapçalarà en les pròximes eleccions coneixia la sentència en contra seva. "El partit era conscient que podia passar", ha expressat en una entrevista en Esradio el catedràtic de Dret Constitucional, Carlos Flores Juberías, sobre que es fes pública la seva condemna.

Flores ha assegurat que lamenta els fets pels quals va ser condemnat. "Tots en un moment o un altre hem tal dit coses inapropiades de les quals ens n'hem penedit i jo soc el primer a lamentar el mal causat", ha explicat en l'entrevista sobre la sentència en la qual se li condemna per "violència psicològica" i 21 faltes sobre injúries.

També ha volgut puntualitzar que els fets són de fa 23 anys i "mai més s'han repetit", que mai ha estat arrestat ni detingut i que avui "manco d'antecedents penals de cap mena". "La sentència no contempla penes per a tota la vida, no contempla vida d'estranyament per a tota la vida", ha afegit.

Així mateix, ha indicat que "res és casual en política" vinculant el coneixement de la condemna de la qual ja va informar Levante-EMV, del mateix grup editorial que Diari de Girona, el 2002 al seu pas endavant per a encapçalar la llista de Vox i a les informacions sobre el cas Assut que afecten el PSPV. Així, ha reconegut que el partit, que va contactar amb ell a final d'estiu i en les converses ja coneixien la condemna.