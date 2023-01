La jove ‘influencer’ Elena Huelva, que lluitava contra un sarcoma d’Ewing, ha mort aquest dimarts al matí als 20 anys. La seva família ha donat la notícia a les xarxes socials: «L’Elena us balla i us mira des de la seva estrella». La ‘influencer’ s’havia convertit en inspiració per a milers de persones a través de les seves publicacions a les seves xarxes socials, on comentava el seu dia a dia lluitant contra el càncer, que li van diagnosticar ja fa quatre anys.

Aquest dimarts al matí s’esperava el pitjor després d’una foto a Instagram. View this post on Instagram A post shared by ᴇʟᴇɴᴀ ʜᴜᴇʟᴠᴀ (@elenahuelva02) Aquests dies, els missatges de la jove al seu compte d’Instagram eren reveladors. Aquest mateix dilluns, preocupava els seus seguidors i amics amb un tuit on només es podia llegir: «Us estimo...».