El caos al Congrés dels Estats Units ratifica el poder ultra al Partit Republicà

El Partit Republicà dels Estats Units, immers en la seva pròpia guerra civil, va tornar ahir a exposar la seva crisi, una que sacseja la formació però també té serioses i preocupants conseqüències per al país. Per segon dia consecutiu, i després del fracàs de tres votacions dimarts, la formació conservadora que a les darreres eleccions legislatives va recuperar el control de la Cambra de Representants amb una fràgil majoria va viure ahir una altra entrega d’espectacle caòtic i els republicans van continuar sense aconseguir unir-se per triar l’speaker, un pas obligat perquè puguin jurar càrrec els congressistes i iniciar-se l’activitat legislativa.

En tres rondes de votació d’ahir, que ja elevaven a sis les celebrades en el procés, es va fer evident que persisteix la rebel·lió de congressistes de l’ala ultra contra Kevin McCarthy, el nominat per al càrrec de president de la cambra, segon a la línia de successió política del president del país (després de la vicepresidència). Després d’aquestes votacions es va decidir posposar la sessió fins a les vuit del vespre hora local, donant oportunitat als republicans de reunir-se en un nou grup de negociació, amb representants tant dels rebels com d’aliats de McCarthy, que intentés aplacar l’oposició o buscar una via alternativa.

Aquesta recerca és imprescindible, ja que el resultat de les darreres votacions mostrava el repte creixent per a McCarthy. Com va passar en la darrera votació de dimarts, el representant de Califòrnia va comptar amb l’oposició de 20 republicans, que ahir van donar el vot al representant negre Byron Donalds. Però a més McCarthy va perdre un dels seus vots de suport, amb una congressista passant a votar «present». I encara que això rebaixava la majoria de vots necessaris per ser elegit a 217, al final el republicà va acabar amb 201 vots davant dels 212 del candidat demòcrata Hakeem Jeffries.

Aquest resultat empitjorat arribava després de negociacions indirectes un cop es va apreciar l’estrepitós fracàs de la primera jornada. I, més significativament, després que l’expresident Donald Trump fes ahir al matí a la seva xarxa social Truth i en una entrevista una crida directa instant tots els republicans a donar suport a McCarthy. «Republicans, no convertiu un gran triomf en una derrota gegant i vergonyosa», va escriure.

Trump i la deriva ultra

El nul impacte del reclam directe de Trump podria ser un mal senyal per al mateix exmandatari, que ja ha anunciat la seva candidatura per ser nominat presidencial republicà el 2024 i sembla incapaç de dirigir ni tan sols els seus acòlits més grans. De fet, abans de l’inici de la cinquena votació, la congressista Lauren Boebert, una de les més radicals al Congrés i fidel aliada de l’exmandatari, el va instar a no pressionar-los a ells, sinó a McCarthy.

El que està passant assenyala a més a més la potència del control que els ultres i populistes han pres sobre el Partit Republicà, en una deriva cap a l’extremisme i l’assalt a les institucions.