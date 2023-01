Un jutjat de Barcelona ha sol·licitat col·laboració a les autoritats del Regne Unit per poder interrogar un amic íntim de Joan Carles I, el milionari mexicà Allen Sanginés-Krauser, que està sent investigat com a col·laborador d’un presumpte frau a Hisenda per un import d’uns 600.000 euros, cas en què també està implicat un dels metges del rei emèrit a Barcelona, el facultatiu Manuel Sánchez Sánchez, com a autor directe. Les indagacions es van iniciar arran d’una querella de la fiscalia. El Jutjat d’Instrucció número 29 de Barcelona, que instrueix el procés judicial, va tramitar a principis del mes de novembre una comissió rogatòria (sol·licitud d’ajuda i cooperació internacional) a través del Ministeri de Justícia per poder interrogar Sanginés-Krauser al Regne Unit, en no haver-ho pogut citar per declarar en qualitat d’imputat al suposat domicili que tenia a Espanya.

Segons les fonts consultades, l’empresari mexicà viu a la Gran Bretanya, encara que no es descarta que tingui la residència a un altre país europeu. Per tant, en cas que no se’l localitzés, s’hauria d’estendre la recerca a altres llocs. Com a conseqüència del Brexit, les peticions judicials espanyoles es tramiten per comissió rogatòria. Per posar en marxa aquest procediment a l’estranger, la fiscalia ha hagut de presentar al jutjat les preguntes que es traslladaran al magnat investigat.

A la querella pel presumpte frau a Hisenda apareix Sanginès-Krauser, el metge Manuel Sánchez, que ja ha declarat com a imputat, i la seva dona. Se’ls atribueix presumptament haver simulat l’ampliació de capital de la societat que gestiona el centre del facultatiu, la Cínica DeSánchez, situada a la part alta de la capital catalana. Sánchez és un dels metges de confiança del rei emèrit i un dels especialistes més reconeguts de la medicina preventiva i de longevitat. La seva relació amb Joan Carles I es remunta a quan treballava a la Clínica Planas de Barcelona com a cap del departament d’estètica i nutrició. Eren habituals les visites del cap de l’Estat aleshores per sotmetre’s a tractaments.

Quan el metge va obrir la seva pròpia clínica aquesta relació va continuar. De la seva mà, l’emèrit lluita contra l’envelliment. Alguns tractaments no van ser pagats per Joan Carles I, sinó pel seu íntim amic, el magnat Sanginés-Krause. Les donacions de l’empresari al rei emèrit van ser investigades en el seu moment, però la Fiscalia del Tribunal Suprem les va arxivar perquè l’excap d’Estat havia presentat una regularització davant de l’Agència Tributària. L’empresari mexicà va declarar com a testimoni en aquestes indagacions. En tot cas, les diligències judicials que se segueixen actualment al jutjat de Barcelona no es basen en les esmentades donacions.