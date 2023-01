Miguel Ricart, nascut per perdre

Poc abans de Nadal, Miguel Ricart, de 53 anys, tornava a l’actualitat poc després que el triple assassinat d’Alcàsser complís tres dècades. Posat en llibertat després de ser detingut com a part activa d’un narcopís barceloní, el seu aspecte actual, propi de l’arquetip de carrer del toxicòman que s’arrossega, és la plasmació d’una vida en constant perdició, d’una existència a les clavegueres. A tot arreu s’ha parlat del seu comportament pertorbat després de ser posat en llibertat el 2013 per l’abolició de la doctrina Parot, quan va finalitzar la seva estada a la presó pel triple crim d’Alcàsser. La impressió, potser, és que tant la seva fama com a cara del succés espantós màxim, com també l’inacabable fantasma d’Antonio Anglés (desaparegut en plena fugida com a probable polissó d’un vaixell a Dublín) i els deliris mediàtics entorn del cas, l’han convertit en l’ombra d’home que és avui. Tanmateix, Miguel Ricart mai va deixar de rodar cap avall des de molt abans.

Ell mateix es va exposar en els seus pitjors dies com arrossegat per un corrent «en el qual et deixes emportar i no saps realment com sortir». Així va ser des de ben petit. La seva família a Catarroja, a pocs quilòmetres de València, era modesta, coneguda localment per coses bones. Miguel Ricart pare (ja mort) era ebenista i, juntament amb la seva dona, Encarna, va establir la seva residència al carrer d’Alacant. Va tenir dos fills, Miguel, que neix el 1969, i Encarna, tres anys menor. Tot canvia quan la mare mor en caure després de patir un atac d’epilèpsia l’any 1975. Els seus fills tenen sis i tres anys i, sense una altra possibilitat, Miguel pare els interna entre setmana a l’escola Sant Joan Baptista de València, amb funcions d’orfenat. Una de les religioses que va tractar amb els dos germans es va referir a Miguel fill com «una closca tancada: no li interessava res, no es relacionava».

«Volia fer-se el dur»

Més tard, Ricart mira d’acabar l’EGB a l’anomenada Universitat Laboral de Xest, on, per mal comportament, perd una ajuda d’estudis a famílies desfavorides. Passa després a intentar estudiar Electricitat a Formació Professional. Arriba a l’edifici de l’escola Sant Antoni de Pàdua a Catarroja. Deixa el centre després d’un any, i el seu tutor de llavors el va considerar «mal estudiant, tot i que com tants d’altres, no especialment estrident».

«Volia fer-se el dur, i li va costar ser-ho», va comentar en el seu moment un antic noi del seu barri, que va tenir diverses enganxades amb ell. «La zona era seriosa en aquell moment, amb molts joves que eren durs de veritat, i ell, tot i que tenia força, no tenia fermesa». Tanmateix, el carrer el cridava, va començar a valorar les colles del moment i si podia ser algú enganxant-se a la seva roda. A partir dels 16 anys va començar a consumir rohipnol, hipnòtic de moda en els ambients suburbans. Treballaria en una granja de porcs, i després, en un taller d’ebenisteria a Albal, el poble del costat. Fins que perd aquesta feina (per a disgust total del seu pare) i freqüenta més seriosament joves que passen la vida voltant pel carrer. En fer els 18 anys se’n va de casa, vol llibertat. És la fi de les relacions amb el seu pare. I el principi d’una altra cosa molt diferent.

Miguel arriba a dormir a la intempèrie fins que el recull del carrer un dels germans petits d’Antonio Anglés (eren nou en total, dues noies i set nois). Des d’aleshores, comença a ser un més a la planta baixa del pròxim carrer Colón on vivia la família. A cops, Antonio, tres anys més gran que Ricart, i conegut com El Asuquiqui, s’havia autoerigit com a cap dominant del seu entorn, i seria ben conegut per la policia per la seva relació amb robatoris i atracaments.

Miguel, malgrat la seva original llunyania d’aquest desordre, hi encaixa. Una de les germanes d’Antonio va arribar a descriure Miguel com algú sense caràcter (excepte quan s’enfadava), capaç d’adaptar-se a qualsevol situació i sense idees sobre què fer amb la seva vida. Potser per això, Miguel estableix una relació amb una jove del poble proper de Benetússer. Trenca amb ella, i es fa parella de la seva germana, amb qui acaba tenint una filla. Als anys 90 ja se’l coneix a l’asfalt local com El Rubio, o bé com El Americano, perquè portava un pentinat estil rockabilly. Ricart hauria passat un temps a la Legió i treballant breument en un concessionari de cotxes. Trencaria també amb la mare de la seva filla, i amb qualsevol opció que no fos la que se li va presentar més a mà: exercir una mena de vassallatge a Antonio Anglés.

Perquè El Asuquiqui, que no era consumidor de droga dura, havia anat aconseguint que la seva planta baixa es convertís en la gran expenedoria d’heroïna (sobretot) i cocaïna (per a consum de carrer) de la zona. Ricart va acabar enganxat a fumar «xinos» d’heroïna cremada i a ajudar Antonio en el que fes falta (portar droga d’un lloc a un altre, canviar droga per diners...). Al seu costat es veu ben ubicat, tot i que estigui al seu servei. Tot es complica perquè El Asuquiqui és cada vegada més agressiu i ferotge (inclosos els usos de destral, ganivet i pistola). Antonio acaba a presó per la tortura (amb Ricart present quan va fer falta) d’una antiga xicota que li havia estafat droga. La resta, és història de tots.

Antonio, ple de fúria freda, surt d’un permís el 1992 del qual ja no tornarà. Miguel, el seu vassall, l’ajuda al novembre d’aquell any a cometre el triple crim d’Alcàsser. Ricart incriminaria Antonio (i ell mateix) en les primeres confessions a la Guàrdia Civil. Després va insistir a desvincular-se de tot i generar confusió, sumant-se a les teories conspiranoiques replicades audiovisualment. I així fins avui, amb Miguel Ricart en sotsobre per a ell mateix i per al món, instal·lat en la tenebra, sense una altra possibilitat que seguir cap avall i enfangat, sense saber quina altra cosa fer.