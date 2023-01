Joan Carles I fa avui 85 anys a Unió dels Emirats Àrabs, lluny de la seva família i amics. És el tercer any consecutiu que l’excap d’Estat celebra el seu aniversari en aquest país on es va instal·lar l’agost del 2020 per intentar evitar que l’escàndol sobre la seva fortuna oculta afectés el seu fill, Felip VI. El rei emèrit s’ha adaptat bé a la vida a la península d’Aràbia, acollit amb totes les atencions pel president del país, Mohammad bin Zayed, i rep, de tant en tant, la visita d’amics i de les seves filles, Cristina i Elena, i els seus néts. Segons fonts de l’entorn del monarca, Joan Carles I no té cap pla per tornar a viure a Espanya ni per passar-hi alguns dies, tal com va fer el mes de maig. En aquella ocasió, l’interès dels mitjans de comunicació per captar la seva imatge i parlar-hi va derivar en un espectacle mediàtic que no li va agradar ni a ell, ni a la Zarzuela ni al Govern.

Aquestes dues institucions haurien volgut una imatge familiar en comptes de la gimcana de periodistes darrere del rei anant i venint entre la casa del seu amic Pedro Campos i el Reial Club Nàutic de Sanxenxo, Pontevedra, on va participar en una regata. A més, aquells dies Joan Carles I va deixar una frase per a l’hemeroteca quan una periodista li va preguntar si donaria explicacions sobre la seva fortuna i ell va respondre mentre reia: «Explicacions de què?». La periodista es feia ressò d’una petició que diversos membres del Govern, començant pel president, Pedro Sánchez, feia mesos que plantejaven. El cap de l’executiu ha dit més d’una vegada que veu «convenient» que l’emèrit doni «explicacions» sobre els escàndols que l’envoltaven, un comentari similar al que la portaveu del Govern, la ministra Isabel Rodríguez, va fer hores abans que Joan Carles I aterrés a Vigo (Pontevedra). Aquesta insistència va fer mal a l’excap de l’Estat, sobretot perquè s’ha produït després que la fiscalia tanqués les diligències sobre la seva fortuna. Cal recordar que el ministeri públic sí que va acreditar irregularitats, però va arxivar el cas perquè sobre ell pesava la inviolabilitat que atorga la Constitució al cap de l’Estat, els presumptes delictes havien prescrit i havia fet dues regularitzacions fiscals davant d’Hisenda. Segons expliquen fonts del seu entorn, els requeriments dels membres del Govern s’han convertit amb el temps en un llast que pesa cada vegada més a Joan Carles I, a qui Felip VI també va retreure, encara que d’una manera molt més suau d’allò que el pare s’esperava, l’espectacle que havia donat a Galícia. Tots dos es van veure al Palau de la Zarzuela durant unes hores l’últim dia abans que l’emèrit tornés als Emirats Àrabs Units. Després d’aquesta tensió viscuda al maig, Joan Carles I ha decidit deixar passar un temps abans de tornar de nou i mantenir un perfil baix, evitant fotografies ocioses al seu país d’acollida amb amics i desplaçaments que es poguessin fer públics. Les revisions mèdiques Aquests mesos ha seguit amb les seves rutines. Continua llegint la premsa cada matí, parlant amb els seus amics gairebé diàriament i fent-se les revisions mèdiques en uns centres sanitaris que, les primeres vegades, el van sorprendre per un nivell tecnològic que no tenia res a envejar als que havia visitat a Espanya. L’excap d’Estat ha tancat l’any 2022 amb tres notícies positives. A més del tancament de les investigacions per part de la fiscalia espanyola, el Tribunal d’Apel·lació d’Anglaterra i Gal·les va reconèixer que el rei emèrit té immunitat sobre els actes ocorreguts abans de l’any 2014, quan va abdicar, per la qual cosa no podrà ser jutjat per les suposades amenaces de mort que va fer a la seva examant Corinna Larsen en aquest període. La tercera notícia que li ha alegrat una mica la vida a Emirats, segons fonts jurídiques, és que, sabent el «gust pels diners» de la seva exparella, Larsen ha hagut de pagar 320.000 euros per haver perdut aquesta part del procediment judicial a Londres.