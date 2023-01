El sector públic del Regne Unit repta Sunak amb una onada de vagues

A dos quarts de set del matí d’ahir, l’estació de trens de Liverpool Street estava pràcticament buida. Només unes desenes de persones carregant maletes esperaven l’arribada dels seus trens a les pantalles gegants. Era una imatge insòlita perquè és una de les estacions més transitades de Londres, situada al cor de la City, el barri financer de la ciutat. Hi havia un tren que surt a Norwich a dos quarts de nou i un altre a Cambridge més tard. Serveis mínims. Va ser el segon dia de vaga de trens dels cinc previstos aquesta setmana que han deixat el país incomunicat. Dimarts només funcionaven el 20% dels trens habituals. La vaga ha estat convocada per la companyia encarregada de les infraestructures i 14 operadors de trens.

La vaga dels treballadors ferroviaris està a dins de l’onada d’aturades del sector públic que s’està produint durant tot aquest hivern al Regne Unit per pressionar el Govern de Rishi Sunak, des dels mestres i els bombers fins als advocats d’ofici i empleats de correus. Tots exigeixen el mateix: un salari que els permeti viure. Per al dia 11 hi ha prevista una nova vaga dels conductors d’ambulàncies i per al 18 i 19 de gener, de les infermeres, el sindicat principal de les quals va decidir fer vaga per primera vegada en els seus 107 anys d’història. L’aturada sanitària és especialment delicada per la situació que ara mateix hi ha a les emergències dels hospitals.