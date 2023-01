El Govern renuncia a implantar el pagament per ús de les carreteres i no serà efectiu a partir del 2024. La raó, segons confirmen fonts del Ministeri de Transports, és que no es donen les «condicions necessàries». Ni és el moment «econòmic i social» idoni, assumeixen, ni ajuda el «context polític», amb eleccions autonòmiques i municipals al maig, i generals, previsiblement, a finals d’any.

El mecanisme de pagament per utilització de les autovies està recollit al Pla de transformació i resiliència enviat a Brussel·les, al qual l’Executiu compromet una llarga llista de reformes per aconseguir el desemborsament de fins a 140.000 milions d’euros de fons europeus. «Cal desenvolupar un sistema de pagament per ús de la xarxa de vies d’alta capacitat que permeti cobrir els costos de manteniment», assenyala el text.

Es tracta, expliquen fonts governamentals, d’una proposta acordada amb la UE, que ja s’aplica a la majoria de països, i no d’una «exigència taxativa» que condicioni l’arribada de fons. Per això s’han mantingut recentment contactes amb Brussel·les en els quals «ja s’ha avançat a la Comissió Europea» que s’ajorna.

Des del Govern s’afirma que Brussel·les no ha posat cap pega, perquè «entenen» que, amb les conseqüències econòmiques derivades de la invasió russa d’Ucraïna, la pujada de preus i l’alta inflació, «no és el moment».

Per formalitzar-ho, al marge de les converses que ja hi ha hagut, l’Executiu presentarà una addenda al Pla de transformació i resiliència a la qual s’inclourà aquest canvi. «No és una qüestió que ara mateix sigui prioritària i urgent», insisteixen des de l’Executiu.

Ja no ho és, malgrat que aquest mateix estiu la Direcció General de Carreteres, que depèn del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, va encarregar a Ineco –empresa pública dedicada a la consultoria i l’enginyeria– nou informes sobre les alternatives per finançar la xarxa de carreteres de l’Estat.

Models de finançament

El mateix ministeri ja té molt avançat l’estudi dels diferents models vigents a Europa, susceptibles d’exportar-se a Espanya, però el Govern ha decidit finalment que no vol fer aquest pas ara sense intentar acordar-lo amb les comunitats autònomes, els partits polítics i el sector del transport, i en mig d’una llarga cursa electoral, que dificulta encara més la possibilitat d’un pacte. Per això no es preveu cap avançament el 2023 que permeti començar el 2024 amb aquest nou sistema de pagament.

Es tracta de les mateixes justificacions que el Ministeri d’Hisenda ha esgrimit per esquivar la reforma del finançament autonòmic.

Però, tot i que es demori la seva implantació, el Govern de Pedro Sánchez no renuncia a aplicar aquest sistema, concebut per equilibrar els comptes i frenar el dèficit anual que provoca el manteniment de les carreteres. Més elevat ara per la decisió de liberalitzar les autopistes de peatge, una vegada que conclogui la concessió administrativa.

Amb aquest propòsit es pretén crear, ja a la pròxima legislatura, un nou model de finançament, que a Europa s’aplica de manera generalitzada. S’ha apuntat a dues possibles fórmules. El denominat sistema de vinyeta, que suposa fer un pagament anual, independentment de les vegades que es transiti per l’autovia. O l’abonament puntual en funció dels quilòmetres recorreguts.

De fet, es podria començar amb la primera opció i evolucionar a la segona, però sempre sota la premissa que pagui més qui més utilitzi la infraestructura i, per extensió, qui més contamina.