La Policia de Kènia va anunciar una investigació per l'assassinat d'un destacat activista de la comunitat LGBTIQ, Edwin Chiloba, després de ser trobat mort en una caixa metàl·lica tirada en una carretera a l'oest del país.

Segons recullen els mitjans locals, les autoritats policials van arribar al cadàver després que un motorista els advertís que un vehicle amb la matrícula oculta havia llançat allà una caixa metàl·lica. La Policia creu que l'activista va ser assassinat en un altre lloc.

"(Chiloba) va ser víctima d'un altre repugnant acte de violència homòfoba", va lamentar la Comissió per als Drets Humans de Kenya (KHRC, per les seves sigles en anglès) en un comunicat. "Aquest és un crim aterridor que s'està tornant comú a Kenya amb una recent onada d'informes d'amenaces i assassinats de persones LGBTIQ alimentats per una cultura d'homofòbia", va afegir el director executiu de la KHRC, Davis Malombe.

"Cap vida humana val menys que una altra. Tota persona té dret a la dignitat, respecte i protecció en virtut de l'article 26 de la Constitució (de Kenya). Exigim celeritat en les recerques per l'assassinat brutal d'Edwin Chiloba", va indicar, per part seva, l'organització Amnistia Internacional.

Vestit de dona

Chiloba, que residia a Eldoret, era conegut al país per vestir roba de dona i compartir les seves fotos a les xarxes socials, malgrat l'estigmatització que les persones LGBTIQ pateixen sovint a Kenya.

En la seva última publicació a Instagram del passat 29 de desembre, va indicar que enguany volia fer créixer la seva marca de moda (Chiloba Designs) i començar a treballar per a diverses empreses.

L'activista ja va patir un atac el juliol passat, quan uns assaltants encara sense identificar el van colpejar.

Dels prop de 70 països que criminalitzen les relacions entre persones del mateix sexe en el món, 33 es troben a Àfrica, on la majoria de lleis d'aquest tipus són herència de l'etapa colonial. El Codi Penal de Kenya castiga les relacions homosexuals amb fins a catorze anys de presó.