El ministre d’Interior ucraïnès, Denis Monastirski, i almenys 15 persones més han mort aquest dimecres en un accident d’helicòpter a la ciutat de Brovary, a la regió de Kíiv, a la part centre-nord del país. L’incident s’ha produït aquest matí, quan l’aeronau en què viatjaven el dirigent i part del seu gabinet s’ha estavellat prop d’una guarderia, segons ha informat la policia nacional. A banda del ministre, entre les víctimes mortals també hi ha el viceministre primer del departament, el secretari d’estat d’Ucraïna i almenys dos menors. Els cossos de seguretat també han informat que hi ha 22 persones ferides, deu de les quals són nens. Per ara, es desconeixen les causes de l’accident.