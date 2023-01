Un home ha estat detingut aquesta matinada a Valladolid després d'assassinar presumptament la seva xicota i la seva filla, de 8 anys, segons ha informat aquest dilluns la delegació del govern espanyol a Castella i Lleó.

Pel que sembla el presumpte autor del doble crim va trucar al seu cunyat per explicar-li els fets. Posteriorment, la Policia Nacional es va personar a l'habitatge indicat i va aconseguir entrar-hi, un cinquè pis del passeig de José Zorrilla, i va comprovar que en aquest domicili es trobaven els cossos sense vida d'una dona nascuda el 1977 i d'una nena de vuit anys, suposadament assassinades amb una arma blanca. També es trobava en aquest domicili el presumpte autor dels fets, un home de 43 anys amb ferides provocades igualment per una arma blanca.

El presumpte autor ha estat detingut i traslladat a l'Hospital Clínic Universitari de Valladolid. L'home tenia antecedents per violència de gènere d'una parella anterior que daten de 2017. No hi havia denunciades formulades per la seva actual parella, la dona que ha resultat assassinada.