La lletra indesxifrable dels metges és un dels tòpics que sempre han acompanyat aquesta professió. Per aquest motiu, cada vegada que un pacient comparteix una recepta mèdica a les seves xarxes socials, la resta d'usuaris no triguen a dir-hi la seva en l'etern debat sobre la cal·ligrafia dels professionals sanitaris: "Què posa? Ànim valents", escriu l'internauta Guille Martín en un tuit amb la imatge d'una prescripció per a l'adquisició de medicaments.

¿Qué pone? ÁNIMO VALIENTES pic.twitter.com/HOlqt2FKKD — Guille Martín (@Farmaenfurecida) 25 de enero de 2023 Tot i que la varietat en les respostes deixa clar que pràcticament no existeix consens, la quantitat especificada ha servit perquè alguns encertin el fàrmac receptat. "Posa Hespercorbin. La dosi és la pista clau. Enhorabona als agraciats", ha revelat l'autor de la publicació.