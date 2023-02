El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha assegurat que un tripartit que inclogui el PSC "no té cap mena de viabilitat" perquè els socialistes i ERC defensen "projectes diferenciats". "Pensar que pot haver-hi un govern conjunt mentre el PSC segueixi negant el dret a decidir no té cap mena de base", ha dit entrevistat pel diari 'Ara'.

Les veus que parlen d'un tripartit han sorgit arran del pacte entre el Govern i el PSC per a l'aprovació dels pressupostos de la Generalitat per a aquest 2023. Tot i això, Aragonès ha defensat que "el Govern és més sòlid que mai" i ha tancat la porta a una aliança per governar plegats. El president ha vinculat l'acord pressupostari als "avenços" sobre "la resolució del conflicte polític" i per això s'ha distanciat del veto que el president d'ERC, Oriol Junqueras, va imposar als socialistes la passada tardor: "Des d'aleshores hi ha hagut moltes declaracions, però també decisions, i el cert és que s’ha arribat a un acord important en la reforma del Codi Penal i no reconèixer-ho seria injust".

L'acord Govern-PSC va arribar després que ERC accedís a treballar per la construcció de la B-40 al seu pas pel Vallès Occidental –una via sobre la qual ERC s'ha manifestat històricament en contra–. Aragonès ha admès la cessió com a part de la negociació però ha advertit que la infraestructura "no serà diferent d'altres" i haurà de seguir "uns tràmits que estan previstos per la legislació, entre els quals hi ha l'avaluació d'impacte ambiental".

Pel que fa al contingut dels comptes, ha descartat que la CUP-NCG hi pugui donar suport perquè "des del primer moment va dir que no hi estava interessada" però ha subratllat que els comptes "en la seva base van ser treballats i dissenyats per l’anterior conseller d’Economia, Jaume Giró", de JxCat i que alguns dels acords amb el PSC són compartits amb el partit de Laura Borràs i Jordi Turull. Per això ha considerat que "Junts pot donar suport a aquests pressupostos, l'altra qüestió és que vulguin".