La ministra d'Igualtat, Irene Montero, ha obert la porta a modificar la llei del 'només sí és sí' per aconseguir "una resposta unitària" del govern de coalició davant "l'ofensiva de la dreta reaccionària". "Estic disposada a cedir, a reformar la llei del només sí és sí i, si fos necessari, a apujar algunes penes", ha certificat Montero aquest dissabte en un acte de Podem a Múrcia. "Només hi ha una cosa on no estic disposada a cedir i és en el canvi de model. El consentiment ha arribat per quedar-se", ha volgut deixar clar la ministra d'Igualtat, que ha carregat contra el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, responsabilitzant-lo de ser el principal impulsor de l'ofensiva contra la llei. "Senyor Feijóo, només sí és sí", li ha etzibat Montero.

"No tenim un acord amb el PSOE i tenim una discrepància forta al voltant del consentiment", ha reconegut la titular d'Igualtat. "Però mai he estat tan disposada a arribar a un acord, perquè sé que la llei està ben feta", ha insistit Montero, que ha recordat que la normativa es va fer de bracet del ministeri de Justícia liderat per Juan Carlos Campo. "Jo sé que la llei està ben feta i que això és una nova ofensiva de la dreta reaccionària com va fer amb la llei contra la violència de gènere del 2004", ha apuntat la ministra d'Igualtat, que ha estat interrompuda durant el seu discurs per un espontani, allunyat ràpidament pels militants amb crits de 'fora feixistes'. "A aquestes alçades els poderosos saben que anem seriosament. Ens han proposat un repte molt antidemocràtic i que passa per resoldre qui mana aquí", ha assenyalat Montero. "Qui mana aquí? El govern de coalició i el Parlament o una dreta reaccionària que segresta el CGPJ o el TC?", s'ha qüestionat en veu alta la ministra d'Igualtat. "I amb la llei del només sí és sí, la pregunta és la mateixa. Qui mana aquí?", ha continuat Montero, que ha avisat que la dreta pretén "disciplinar" el moviment feminista. "Volen venir a dir-nos que hem arribat massa lluny i em preocupa que no siguem capaces de respondre-hi. La resposta és ben senzilla, ja hem esperat massa i ni un pas enrere", ha exclamat la ministra d'Igualtat. Crítiques contra Feijóo i Juan Roig "I un pas enrere és el que vol el PP amb la seva proposta de reforma de la llei del 'només sí és sí', que vol tornar al model de la violència o la intimidació", ha criticat Montero. "El senyor Feijóo ha estat el principal impulsor de l'ofensiva contra la llei del 'només sí és sí'. El líder d'un partit que deixa tremolant els pressupostos de la lluita contra la violència masclista quan governa i que posa a les institucions a qui nega aquesta violència masclista", ha apuntat la titular d'Interior, que en el seu discurs tampoc s'ha estalviat crítiques contra l'empresari i president de Mercadona, Juan Roig. "Estem lluitant per la intervenció del mercat dels aliments. Perquè mentre Podem estigui al govern no hi ha ningú innombrable, senyor Juan Roig, i menys els poderosos que estan condicionant el dret a l'alimentació", ha conclòs Montero.