L'«error» que costa més de 100.000 milions de lliures anuals

Tres anys després que els britànics abandonessin la Unió Europea (UE), el balanç no deixa lloc a dubtes. El Brexit li està costant al Regne Unit 100.000 milions de lliures a l'any i el Producte Interior Brut (PIB) seria un 4% més elevat d'haver romàs a la UE, segons l'anàlisi que publica Bloomberg Economics coincidint amb l'aniversari. En tan assenyalada data el Fons Monetari Internacional (FMI) ha pronosticat que el comportament de l'economia del Regne Unit serà aquest any pitjor que el de qualsevol altre país desenvolupat, inclosa Rússia. Si la previsió en el cas britànic era d'un creixement del 0,3% del PIB, a deure esperar una dada negativa, -0,6% en 2023, una rebaixa de 0,9 punts.

Recessió, ona de vagues, col·lapse dels serveis públics, augment prohibitiu del cost de la vida, les meravelles del Brexit no es veuen per cap costat. La inflació i el preu de l'energia són al Regne Unit més alts que a la UE, la productivitat és un 4% més baixa del que seria si el país hagués romàs a la UE, el comerç ha caigut gairebé una cinquena part. A hores d'ara, els brexiters són minoria. Per un marge de 60% enfront de 40%, els britànics creuen que el Brexit va ser un error. El 57%, segons l'expert en sondejos John Curtice, està a favor de tornar a ingressar a la Unió Europea, mentre el 43% desitja romandre fora. Un 65% vol repetir el referèndum, encara que els terminis per a la celebració de la consulta varien. Un 49% considera que el Brexit ha afeblit l'economia. Les majors barreres comercials i de contractació de personal han contribuït a reduir les inversions i a augmentar els problemes de les companyies per a trobar treballadors de la UE. Actualment hi ha al Regne Unit uns 370.000 empleats comunitaris menys que abans de la sortida.

Els efectes del Brexit es deixen sentir en els assumptes més dispars. D'acord amb un bisbe anglicà, l'Església d'Anglaterra està tenint problemes per a enviar als seus capellans a congregacions en països de la UE. Alguns han hagut de treballar il·legalment a l'espera dels permisos pertinents torpedinats per una quantitat ingent de burocràcia.

La companyia Eurostar va anunciar recentment que s'havia vist forçada a reduir la seva capacitat i deixar places lliures als trens entre Londres, París i Brussel·les, a causa dels retards i llargues cues per a passar la frontera a França i Bèlgica. En tots dos casos els passaports britànics requereixen ser segellats a l'entrada i la sortida. Eurostar està demanant als passatgers que arribin amb 90 minuts d'antelació, en lloc dels 30 requerits abans. A primera hora del dia els trens amb capacitat per a 900 passatgers circulen amb 350 seients buits. «No podem oferir suficients places pels embussos en (les duanes de) les estacions. Si es retarda el primer tren, es retarda el segon i això és en una mala experiència per als passatgers», ha explicat Gwendoline Cazenave, directora executiva de la companyia. «Els nostres clients ens estan dient que és horrible».

Guy Hands, un dels grans caps de la City i simpatitzant tory, no es mossega la llengua. El Brexit «ha estat un complet desastre», «mentides absolutes», «una situació en la qual tant nosaltres com Europa hem sortit perdent», va declarar el dimarts a la BBC el fundador de la signatura d'inversió Terra Firme. «Posem com a exemple el bus del Brexit, les mentides que Boris Johnson i el Partit Conservador van comptar sobre la sanitat pública (NHS). El que van fer va ser llançar el país i la sanitat sota l'autobús».

Els successius governs conservadors des de 2016 han tractat d'imposar la forma més extrema de Brexit i l'obstinació continua. «Aquest és només el principi dels nostres plans», va assenyalar el primer ministre, Rishi Sunak, qui amb motiu de l'aniversari, va tornar a prometre creixement econòmic. «Crearem treballs millor pagats i estic decidit al fet que els beneficis del Brexit continuïn reforçant el poder de les comunitats i els negocis, al llarg del país».