La Policia Municipal de Madrid ha desallotjat per excés d'aforament un 'after' il·legal a Madrid on els agents van intervenir diverses substàncies estupefaents i van identificar als clients, entre ells a Felipe Juan Froilán de Marichalar.

La batuda en el local es va produir al voltant de les 08.00 hores d'aquest diumenge després que diversos veïns alertessin del soroll que procedia de la sala. Es tracta d'un establiment amb una llicència en vigor com a sauna, tot i que habitualment opera com a 'after' i obre les seves portes a altes hores de la matinada. A la seva arribada, els agents van trobar a l'interior a centenars de joves, alguns d'ells menors d'edat, consumint alcohol, drogues com a "cocaïna rosa" i fumant en pipa. En concret, es van comptabilitzar 229 assistents quan l'aforament màxim permès en el local és de 99. A les cabines o reservats VIP, confeccionats per a dues persones, hi havia entre 10 i 20 joves, mentre que a la sala principal hi havia 179. Els reservats comptaven únicament amb una porta cap a l'interior, la qual cosa suposava un risc d'incendi en estar consumint tabac. Els agents van identificar als clients, entre els quals es trobava Felipe Juan Froilán de Marichalar, fill de la infanta Elena i net del rei emèrit, Joan Carles I. A més, es van confiscar diverses dosis de substàncies estupefaents i un ganivet que portava un dels joves. Finalment, els policies van sol·licitar el suport de les Unitats Centrals de Seguretat (UCES) per desallotjar el local, al qual se li va aixecar una acta d'inspecció per les següents possibles infraccions: exercir una activitat diferent de l'autoritzada, presència de menors i excés d'aforament.