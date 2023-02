El PSOE registrarà aquest dilluns al Congrés sense Unides Podem la proposta de reforma de la llei del 'només sí és sí'. Els socialistes presentaran la proposició de llei en una roda de premsa a les 11.30 hores del seu portaveu a la cambra baixa, Patxi López. Els socis de coalició han negociat una modificació de la norma des de principis de desembre. El PSOE ja havia avisat que, si no s'aconseguia un acord amb la formació lila, la registrarien en solitari. En els últims dies, ministres del PSOE remarcaven que el desacord era "tècnic" i advertien que qui tindria l'última paraula seria el Ministeri de Justícia.

Fonts del Ministeri d'Igualtat han lamentat la decisió i han explicat que no se'ls ha comunicat. "És inexplicable que tenint opcions per a l'acord decideixen trencar per presentar la mateixa proposta que el PP i tornar a l'esquema de la violència o la intimidació", afirmen, i veuen amb "preocupació" que els socialistes puguin sumar els seus vots als populars.

El plantejament del Ministeri de Justícia, que Igualtat rebutja, implica recuperar les penes anteriors a la llei del 'només sí és sí' quan hi hagi agressió sexual amb violència o intimidació com a fórmula per evitar les rebaixes de condemna a violadors en els casos més greus.

Igualtat va advertir la setmana passada que introduir de nou els conceptes de violència i intimidació en la norma per determinar la gravetat dels fets és perjudicial per a les dones perquè tornarà a posar el focus de l'interrogatori en si hi va haver resistència en l'agressió sexual en lloc de si hi va haver consentiment.