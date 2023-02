El balanç de morts a causa del terratrèmol de magnitud 7,4 en l'escala oberta de Richter registrat aquest dilluns al sud de Turquia, prop de la frontera amb Síria, ha ascendit a més de 600, segons dades facilitades per les autoritats de tots dos països.

El vicepresident turc, Fuat Oktay, ha indicat que almenys 284 persones han mort i més de 2.300 han resultat ferides a causa del sisme i ha especificat que les dades corresponen al recompte de danys en deu províncies del país, segons ha informat l'agència estatal turca de notícies, Anatolia.

El governador de la província de Kahramanmaras, Omer Faruk Coskun, ha subratllat que "no és possible donar un nombre exacte de morts i ferits en aquests moments" i ha afegit que "els danys són greus". El sisme ha tingut el seu epicentre en el districte de Pazarcik, situat en aquesta província.

En aquesta línia, l'alcalde de Kahramanmaras, Hayrettin Gungor, ha reconegut que la situació és un "desastre" i ha afegit que les autoritats "estan sobre el terreny amb totes les seves capacitats". "La nostra petició als ciutadans és que no s'amunteguin i no alterin el trànsit. Necessitem ajudar els equips (de recerca i rescat)", ha argumentat.

Per la seva banda, el ministre de l'Interior, Suleyman Soylu, ha indicat en una roda de premsa que el Govern turc ha declarat el nivell més alt d'alarma, que inclou la sol·licitud d'ajuda internacional, i ha enviat nombrosos equips de cerca i rescat a les zones del terratrèmol.

El president del país, Recep Tayyip Erdogan, ha transmès els seus "millors desitjos" a tots els ciutadans que s'han "vist afectats pel terratrèmol (...) i que s'ha sentit en moltes parts" del país. "També coordinem les obres iniciades després del terratrèmol. Esperem superar aquest desastre junts al més aviat possible i amb el menor dany possible, i continuem amb la nostra feina", ha indicat en el seu perfil de Twitter.

El terratrèmol ha deixat a més prop de 240 morts a les zones de Síria controlades per les autoritats, segons dades del Ministeri de Sanitat sirià, que ha apuntat que prop de 640 persones han resultat ferides. La majoria de les víctimes resideixen a les províncies de Latakia, Alep, Hama i Tartús.

Davant la situació, el Ministeri de Defensa sirià ha anunciat la mobilització de totes les seves unitats i institucions per donar ajuda als damnificats, segons un comunicat recollit per l'agència estatal siriana de notícies, SANA. El president del país, Bashar al-Assad, ha encapçalat a més una reunió d'emergència del Govern per analitzar la situació.

A aquestes xifres cal sumar més de 90 morts i 500 ferits a les zones controlades pels rebels a les províncies d'Alep i Idlib, tal com ha detallat en declaracions a l'agència alemanya de notícies DPA el president de la Societat Mèdica Sirià Americana, Basel Termanini. L'organització cobreix prop del 50 % de l'atenció sanitària en aquestes zones del país àrab.