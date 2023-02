La xifra de morts pel terratrèmol i les rèpliques posteriors que han tingut lloc aquest dilluns a Turquia i Síria supera els 3.500. El vicepresident turc, Fuat Oktay, ha actualitzat el balanç de víctimes en una compareixença de premsa aquesta nit i ha elevat la xifra prèvia a 2.300 morts i més de 14.000 ferits. També hi ha més de 4.700 edificis destruïts i un miler per confirmar, per la qual cosa es tem que sota la runa hi hagi milers de persones atrapades.

A Síria, les autoritats del país calculen que prop de 1.300 persones han perdut la vida a causa del sisme de 7,8 a l'escala de Richter, al qual en les hores posteriors l'han seguit diverses rèpliques, una de les quals de 7,6 graus. Es calcula la xifra de ferits en més d'un miler.