El nou president del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, ha complert el seu primer objectiu: resoldre en tot just un mes el recurs mediàtic més longeu de l’òrgan. L’alt tribunal ha avalat per una majoria de set a quatre la llei de l’avortament aprovada pel Govern de José Luis Rodríguez Zapatero fa gairebé 13 anys, tot i que la sentència encara trigarà, perquè haurà de ser redactada ara per Inmaculada Montalbán.

El ple del Constitucional, que va començar aquest dimarts, ha avançat el seu criteri sobre la llei de l’avortament en vigor, tot just acabar les deliberacions de la ponència presentada pel magistrat Enrique Arnaldo i que els altres 10 magistrats que componen el ple verbalitzessin la seva opinió sobre el recurs d’inconstitucionalitat promogut pel PP contra diversos preceptes de la llei orgànica 2/2010, de 3 de març, de salut sexual i reproductiva i de la interrupció voluntària de l’embaràs. La ponència ha decaigut per set vots davant quatre, en una primera representació de la nova majoria del tribunal, clarament progressista. Malgrat que la pràctica habitual en el Constitucional és que el ponent refaci la seva sentència seguint el criteri majoritari, però deixant constància de la seva discrepància amb un vot, Arnaldo ha declinat fer-ho. En conseqüència, el president del tribunal, Cándido Conde-Pumpido, ha designat com a ponent la vicepresidenta, Inmaculada Montalbán, perquè procedeixi a elaborar una nova resolució, que desestimi el recurs d’inconstitucionalitat presentat pel PP en tots els seus aspectes, mentre que la proposta d’Arnaldo passava per avalar el fonamental de la llei, però negar la constitucionalitat de la forma en què la dona gestant que decideix avortar rep informació en un sobre, un assumpte de total actualitat amb la polèmica suscitada a Castella i Lleó, després de l’anunci del vicepresident de la Junta, de Vox, que s’havia d’augmentar la rebuda en aquests casos. Diverses setmanes El canvi de ponent suposa que la sentència en la seva integritat, que anirà acompanyada dels vots particulars dels magistrats que recolzaven la proposta d’Enrique Arnaldo, es demorarà encara diverses setmanes. Es dona la circumstància que Montalbán era una de les recusades pels cinc exdiputats del PP, encapçalaments per Federico Trillo, perquè quedessin fora de les deliberacions. Aquest va ser el primer punt amb què el ple va començar a marcar postura, després que es rebutgés l’abstenció de Concepción Espejel, que volia apartar-se per haver participat fa 12 anys en els treballs que va realitzar el Consell General del Poder Judicial (CGPJ) per informar sobre l’avantprojecte de llei de l’avortament, tot i que no va arribar a fer-ho. Aquest era just el motiu al·legat contra Montalbán per intentar que s’apartés del debat.