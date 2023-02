Després del terratrèmol de Turquia els experts comencen a fer les seves càbales sobre quines conseqüències tindrà un sisme d'aquestes característiques per poder evitar més desgràcies les properes setmanes.

Tot i que el pitjor ja ha passat, cal destacar que aquestes catàstrofes porten conseqüències a la zona, que de vegades poden ser molt greus. Els experts estan preocupats perquè consideren que podem viure l'efecte triggering.

"Podria ser l'esclat d'una falla que també estava carregada", assegura Raúl Pérez López, de l'Institut Geològic i Miner d'Espanya (IGME-CSIC) en una entrevista fa pocs dies. Un fenomen conegut com a triggering: un primer terratrèmol afecta, també, una segona estructura paral·lela de falla, que acaba per fracturar-se per l'energia que rep.

"Un terratrèmol de 7,8 afectant un altre de 7,5 pot ser doblement devastador", afegia l'expert. És a dir, el perill de múltiples rèpliques en les properes setmanes és ben real, ja que la zona és el lloc on conflueixen la placa aràbiga i la subplaca d'Anatòlia.

Aquestes rèpliques són un autèntic perill ja que representen un alt risc per als edificis ja danyats i per a les tasques de rescat de les persones atrapades entre la runa. La comunitat internacional s'ha mobilitzat per buscar una solució i ajudar en el rescat.