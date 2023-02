La jove ciclista espanyola Estela Domínguez, de 19 anys, va morir aquest dijous després de ser atropellada per un camió mentre s'entrenava en una carretera d'un polígon de Salamanca.

Estela, filla de l'exciclista professional Juan Carlos Domínguez, va perdre la vida quan circulava per l'N-620, a l'altura del Polígon Industrial Villares de la Reina, a Salamanca, en ser atropellada per un camió, segons la informació del servei d'emergències 112 de la Junta de Castella i Lleó. Pel que sembla, el sol va enlluernar el conductor i no va veure a la ciclista.

"Des de la RFEC, lamentem profundament la defunció d'Estela Domínguez. El nostre més sincer condol als seus familiars, afins i companys d'equip. Tot el ciclisme espanyol està de dol. Si us plau, respecte sempre al ciclista en la carretera. En cada bici va una vida", va escriure la Real Federació Espanyola de Ciclisme (RFEC) en el seu compte de Twitter.

Desde la RFEC, lamentamos profundamente el fallecimiento de Estela Domínguez.



Nuestro más sincero pésame a sus familiares, allegados y compañer@s de equipo. Todo el ciclismo español está de luto.



Por favor, respeto siempre al ciclista en la carretera. En cada bici va una vida. — Real Federación Española de Ciclismo (@RFECiclismo) 9 de febrero de 2023

Domínguez va fitxar aquesta temporada pel Sopela Women's Team per fer el seu salt professional. "Amb immens dolor, hem conegut que la nostra ciclista Estela Domínguez ha mort aquesta tarda, víctima d'un atropellament mentre entrenava. Acompanyem a la família en aquests terribles moments. Descansa en pau", va posar el seu equip.

😭 Con inmenso dolor, hemos conocido que nuestra ciclista Estela Domínguez ha fallecido esta tarde, víctima de un atropello mientras entrenaba. Acompañamos a la familia en estos terribles momentos. Descansa en paz 😔 pic.twitter.com/JrecoiFeZG — Sopela Women's Team (@SopelaTeam) 9 de febrero de 2023

"No hi ha paraules que serveixin davant una cosa així. Tot el meu afecte als familiars i coneguts d'Estela Domínguez i especialment el seu pare amb qui vaig compartir escamot en els meus primers anys", va escriure Alejandro Valverde, mític corredor espanyol que va expressar també el dolor del ciclisme nacional.