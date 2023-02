El Departament de Defensa dels Estats Units desconeix, de moment, l’origen dels tres artefactes abatuts els últims tres dies als EUA i el Canadà i no poden confirmar encara si són xinesos, com ho era el globus espia abatut el dia 4.

En una compareixença de premsa telefònica, la sotssecretària de Defensa i d’Assumptes Hemisfèrics dels EUA, Melissa Dalton, va explicar que tant l’artefacte abatut ahir a la tarda sobre el llac Huron, a Michigan, com els dos anteriors al Canadà i a Alaska es van fer caure «per precaució», i va recalcar que «no hi ha hagut danys col·laterals en cap de les operacions de l’última setmana».

Segons van explicar Dalton i el cap del Comando de Defensa Aeroespacial d’Amèrica del Nord (Norad, en anglès), el general Glen VanHerck, algunes de les restes de l’objecte abatut ahir a Michigan possiblement van caure en aigües canadenques del llac Huron, i estan en contacte constant amb el Govern d’aquest país, tant per a les operacions de demolició com per a la recollida de restes.

Des que es va localitzar i es va abatre, dies després, el globus espia xinès, el Departament de Defensa dels Estats Units ha augmentat la vigilància del seu espai aeri, fet que explica «en part» l’increment dels objectes detectats els últims dies, va dir Dalton.

La sotssecretària va reconèixer que és possible que hi hagi molts objectes que sobrevolin el país i que no tinguin cap propòsit nociu, com ara artefactes per a la «investigació legítima», però, com no se n’ha pogut identificar cap dels abatuts aquests dies, el president va decidir abatre’ls «per precaució».

Els Estats Units continuen denominant «objectes», sense endinsar-se en la seva descripció, aquests artefactes, i el general VanHerck va dir que per això no els classifica com a globus, tot i que el que es va fer caure el 4 de febrer era «clarament» un globus.

Sí que va admetre que poden ser artefactes «amb algun tipus de globus a l’interior» malgrat que també poden estar moguts per un sistema de propulsió. Va insistir, però, que n’analitzaran les restes per poder-ne donar més informació.

El responsable de Norad va insistir que no hi ha hagut cap acte «hostil» per part d’aquests artefactes, però que, si un objecte no identificat entra a l’espai aeri nord-americà o canadenc, miraran sempre d’identificar-lo i esbrinar si és una amenaça.

En aquest cas, els governs del Canadà i els Estats Units discuteixen i valoren si pot suposar un risc per a la seva seguretat nacional, per exemple, si sobrevola zones sensibles per a la defensa com ara camps de sitges de míssils, si pot afectar la seguretat de l’aviació civil o si pot suposar un risc per a les persones que siguin a terra.

I, si es produeix algun d’aquests casos, cal actuar com s’ha fet aquests dies, va recalcar VanHerck.

En el cas de l’objecte abatut ahir, el Pentàgon es va coordinar amb l’Administració Federal d’Aviació Civil (FAA) per tancar l’espai aeri a la zona on es trobava.

El responsable de Norad va explicar que va ordenar als pilots que «utilitzessin la seva agudesa visual», que vigilessin que l’espai era lliure d’avions i que no hi haguessin danys sobre el terreny, i que minimitzessin els possibles danys col·laterals, i quan es van sentir còmodes per disparar o van fer, utilitzant un míssil 9x, la «millor arma» per a aquesta ocasió.

L’artefacte abatut ahir a la tarda mentre sobrevolava el llac Huron és el tercer «objecte» neutralitzat en els últims tres dies a Amèrica del Nord, després del que es va fer caure divendres sobre Alaska i el de dissabte al Canadà, i es produeix vuit dies després de la demolició del suposat globus espia xinès que va sobrevolar el país durant diversos dies fins que va ser abatut en aigües de l’Atlàntic.

Segons va explicar el Departament de Defensa en un comunicat, per ordre del president, Joe Biden, un F-16 de la Força Aèria va fer caure a les 14.42 hores (19.42 GMT) aquest nou artefacte que es trobava a 20.000 peus, poc més de 6.000 metres d’altitud.