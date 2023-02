El ple del Parlament Europeu ha superat aquest dimarts l'últim obstacle que quedava per aprovar l'acord -tancat a finals d'octubre amb el Consell- que prohibirà la comercialització de cotxes i furgonetes dièsel i benzina a partir del 2035, amb l'objectiu que tots els vehicles que es venguin a partir d'aquesta data al mercat europeu siguin de zero emissions. Tot i el vot en contra majoritari de populars, conservadors i l'ultradreta, el reglament, el primer de l'anomenat paquet 'Fit for 55' promogut per la UE, ha tirat endavant amb 340 vots a favor, 279 en contra i 21 abstencions. El darrer tràmit serà l'aprovació final per part del Consell.

"Clar suport per part del Parlament Europeu per posar la indústria de l'automòbil en el camí cap a l'emissió zero. Amb aquesta votació, els ciutadans de la UE poden conduir vehicles nets i assequibles. La transició global ja està en procés i la indústria automobilística de la UE està llesta per liderar-la", ha celebrat el vicepresident executiu de la Comissió, Frans Timmermans. "És una victòria per al clima. És històric. La indústria automotriu ha de sortir dels combustibles fòssils" i "aquest és un senyal clar a la indústria", ha valorat la presidenta de la comissió de transports de l'Eurocambra, l'ecologista francesa Karima Delli.

La nova legislació estableix el camí, amb un termini intermedi l'any 2030, per reduir a zero les emissions de CO2 de turismes i vehicles comercials lleugers nous per l'any 2035. Per al 2030, la reducció d'emissions de CO2 haurà de ser del 55% en el cas dels cotxes nous i del 50% per a les furgonetes noves en comparació dels nivells del 2021. Cinc anys després l'objectiu de reducció haurà de ser, en tots dos casos, del 100%. Els fabricants amb una producció reduïda de vehicles (d'entre 1.000 i 10.000 cotxes nous o entre 1.000 i 22.000 furgonetes noves a l'any) es podran beneficiar d'una exempció fins a finals del 2035. Els fabricants de menys de 1.000 vehicles nous a l'any continuaran estant exempts.

Metodologia d'avaluació

La Comissió presentarà, a tot estirar el 2025, una metodologia per avaluar i comunicar dades sobre les emissions de CO2 durant tot el cicle de vida dels automòbils i furgonetes venuts a la UE. A més, no més tard del desembre del 2026, la Comissió estudiarà la diferència entre els valors límit d'emissió i les dades reals de consum de combustible i energia, informarà sobre una metodologia per ajustar les emissions concretes de CO2 dels fabricants i proposarà unes mesures de seguiment adequades.

"Aquest reglament impulsarà la fabricació de vehicles d'emissió zero o de baixes emissions. Inclou una revisió ambiciosa dels objectius per al 2030 i el 2035, essencial per assolir la neutralitat climàtica el 2050, com a molt tard", ha destacat el ponent del Parlament Europeu, el liberal holandès Jan Huitema. Segons ha destacat, els nous objectius aporten claredat a la indústria automobilística i estimulen la innovació i la inversió entre els fabricants de cotxes. "Comprar i conduir cotxes nets serà més barat i apareixerà abans un mercat de segona mà", estima.

L'actual mecanisme d'incentius per a vehicles d'emissió zero o de baixa emissió recompensa els fabricants que venen més vehicles amb uns objectius de reducció d'emissions de CO2 més baixos. Es tracta dels vehicles amb emissions entre zero i 50 g de CO2/km, com els vehicles elèctrics i híbrids endollables amb bon rendiment. Aquest mecanisme també s'haurà d'adaptar per ajustar-se a les expectatives de venda. Segons l'acord, des de l'any 2025 al 2029, l'índex de referència dels vehicles d'emissió zero o de baixa emissió quedarà fixat al 25% per a les vendes d'automòbils nous i al 17% per a les furgonetes noves. Tot i això, a partir del 2030, aquest incentiu desapareixerà de manera que només es puguin comercialitzar vehicles de zero emissions.