Corea del Nord ha llançat un míssil balístic cap al mar del Japó. L’exèrcit sud-coreà afirma que el míssil sembla de llarg abast i que va recórrer almenys 900 quilòmetres abans de caure sobre el mar. «El llançament d’un míssil balístic de llarg abast per part de Corea del Nord és una greu provocació que perjudica la pau i l’estabilitat a la península de Corea» i suposa una «clara violació de les resolucions del Consell de Seguretat de les Nacions Unides», afirma l’Estat Major Conjunt (JCS) sud-coreà en un comunicat emès aquest dissabte.

Segons apunten les autoritats sud-coreanes, el míssil balístic va ser llançat en un angle molt obert des de la zona de Sunan a Pyongyang i va caure al mar de l’Est (nom que rep el mar del Japó a les dues Corees). El primer ministre del Japó, Fumio Kishida, va condemnar el llançament i va indicar que el míssil semblava que havia caigut a uns 200 quilòmetres a l’oest de l’illa d’Oshima, al sud-oest de l’illa septentrional de Hokkaido, entorn de les 18.27 hora local (9.27 GMT), de manera que hauria volat durant més d’una hora abans d’estavellar-se al mar.

Per la seva banda, el ministre de Defensa nipó, Yasukazu Hamada, va dir en declaracions que recull la radiotelevisió pública NHK que el míssil sembla que tenia capacitat per haver volat uns 14.000 quilòmetres, suficients per arribar pràcticament a tot el territori nord-americà.

L’Oficina Presidencial sud-coreana ha convocat una reunió d’emergència del Consell de Seguretat Nacional (NSC) per tractar l’assaig nord-coreà.

Míssil intercontinental

Sunan, on es troba l’aeroport internacional de la capital nord-coreana, és el lloc des d’on el règim ha llançat en més d’una ocasió el seu míssil balístic intercontinental (ICBM) Hwasong-17, el de més abast potencial dins del seu arsenal.

El 8 de febrer, el règim va fer desfilar, a més, per primera vegada el que sembla un nou ICBM de combustible sòlid, un míssil més eficient (el combustible sòlid fa més segura la càrrega i l’emmagatzematge i facilita el desplegament del projectil) que es va proposar desenvolupar després d’aprovar un pla de modernització armamentístic el 2021.

Simulació d’atac nuclear

El d’avui és el segon llançament que realitza Pyongyang des de començament d’any, després que l’1 de gener disparés un projectil de curt abast amb un llançacoets múltiple de gran mida.

En la vigília, Corea del Nord havia amenaçat amb una resposta «sense precedents» als exercicis militars que tenen previstos per al març Corea del Sud i els EUA, que la setmana vinent realitzaran un exercici teòric que simula un atac nuclear del règim.

Pyongyang va arribar l’any passat a una xifra rècord de llançaments de míssils, entorn de mig centenar, en molts casos en resposta a maniobres conjuntes del Seül i Washington i al desplegament d’actius estratègics del Pentàgon a la Península.

Fotos per satèl·lit mostren, a més, que el centre de proves nuclears de Punggye-ri (nord-est del país) està completament rehabilitat des de fa gairebé un any i a punt per allotjar una nova prova atòmica.