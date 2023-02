Els viatgers ja no hauran de treure els líquids i els ordinadors als controls de seguretat dels aeroports d'Aena, segons ha avançat aquest dilluns 'El Pais' i han confirmat fonts d'Aena. Segons la companyia, aquesta mesura es podrà dur a terme entre finals d'aquest any i el 2024 després d'invertir en la tecnologia EDSCB (Explosive Detection System for Cabin Baggage), que a l'Estat no és obligatòria. Aquests sistemes compten amb tecnologies de raigs X que generen una imatge en 3D i faciliten la inspecció dels articles que ara sí requereixen ser trets de l'equipatge de mà. Els primers aeroports en incorporar aquesta nova tecnologia seran els de Madrid, Barcelona i Palma, que són els que sumen una xifra més elevada de passatgers.

Fonts d'Aena han aclarit, però, que la limitació de 100 ml per envàs segura vigent, de moment, ja que és una qüestió que depèn les autoritats europees i no de l'ens gestor aeroportuari espanyol i per tant, va desvinculat de la instal·lació del nou sistema. Aena ha explicat que la seguretat és "prioritària" per a la companyia i que es vol situar "a l'avantguarda dels aeroports més segurs". En aquest sentit, ha assenyalat que entre els anys 2018 i 2028 haurà invertit 1.170 milions d'euros amb la renovació dels equips d'inspecció d'equipatge en bodega i dels filtres de seguretat. D'altra banda, Aena també preveu implementar línies automatitzades per a la gestió de l'equipatge de mà (ATRS) i el sistema d'inspecció remota, que també agilitza el flux en els filtres de seguretat dels aeroports amb més viatgers. Aquest sistema permet separar les maletes sospitoses de les que no són des d'una sala remota i sense necessitat que hi hagi personal present.