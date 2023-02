Occident és el culpable de la guerra d'Ucraïna i la seva voluntat és acabar amb Rússia "per sempre". Aquestes han estat les paraules del president rus, Vladímir Putin, avui durant el seu primer missatge sobre l'estat de la nació des de l'inici de la invasió a Ucraïna, fa gairebé un any – el 24 de febrer–. Un discurs que s'ha allargat una hora i que ha estat marcat per la visita històrica del president dels Estats Units, Joe Biden, a Ucraïna.

"Ells van començar la guerra i nosaltres utilitzem la guerra per aturar-la" ha assegurat Putin, referint-se als Estats Units i l'OTAN. En aquesta línia, ha insistit en el fet que "estan protegint el seu poble" i que Occident lluita contra ells "bèl·lica, econòmica i propagandística més". "No han aconseguit res", insistia. "Ells van començar la guerra i nosaltres utilitzem la guerra per aturar-la Vladimir Putin - President de Rússia A més, de nou, s'ha mostrat convençut i ferm en la decisió de guanyar la guerra: "Reaccionarem, Rússia és invencible". També s'ha referit a Ucraïna, assegurant que va envair el seu país "destruint la indústria, robant la riquesa natural i portant la pobresa". "Kíev és hereva del nazisme. Hitler va fer terribles coses a Europa i a les forces ucraïneses i la guàrdia nacional d'Ucraïna usen insígnies de l'Alemanya nazi. L'armament també té insígnies de l'Alemanya nazi, no amaguen de qui són els hereus", ha dit. Ampliar relacions internacionals Per mostrar el poder de Rússia, el president del Kremlin ha assegurat que ampliaran les seves relacions internacionals: "Desenvoluparem els ports del Mar Negre i del Mar d'Azov. I prestarem atenció al corredor nord-sud. I les nostres carreteres i el nostre ferrocarril cap a Orient”. El discurs sobre l'estat de la nació s'hauria d'haver fet abans, al mes de desembre, però es va decidir posposar per fer-lo coincidir amb l'aniversari de la guerra.