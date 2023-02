"Lean" i "purple drank" són els dos noms que s'utilitzen per a referir-se a una droga recreativa que s'ha popularitzat entre els joves i que té efectes perillosos per a la salut. Es tracta d'una mescla de xarop per a la tos, refresc i dolços.

El xarop per a la tos que s'utilitza en la mescla conté codeïna, un analgèsic narcòtic que s'utilitza per a alleujar la tos i el dolor moderat. El refresc i els dolços s'utilitzen per a millorar el sabor i l'aparença de la mescla. El "lean" o "purple drank" s'ha popularitzat en la cultura hip-hop, especialment en la música d'artistes com Lil Wayne, Future i Three 6 Màfia. La droga s'ha convertit en un símbol d'estatus en algunes comunitats i s'ha associat amb la imatge dels rapers i els seus estils de vida. Greus conseqüències per a la salut Malgrat la seva popularitat, el "lean" o "purple drank" és una droga perillosa i addictiva que pot tenir greus conseqüències per a la salut. El xarop per a la tos que s'utilitza en la mescla conté codeïna i pot causar addicció. El consum a llarg termini de codeïna pot provocar problemes de salut greus, com mal hepàtic, afecció renal, trastorns respiratoris i disfunció sexual. És important que les persones comprenguin els riscos associats amb drogues com el "lean" o "purple drank" i evitin el seu consum. Si algú està lluitant contra l'addicció a aquesta droga, és important que busqui ajuda professional al més aviat possible. Què és el «tusi» o cocaïna rosa? La droga de les festes d'elit que ja corre per Espanya