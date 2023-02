Dos homes van assassinar set persones després de perdre una partida de billar a l’estat brasiler de Mato Grosso i les autoritats van confirmar la mort d’un dels atacants durant el dispositiu de recerca. El fet, que es va conèixer aquest dimecres, va passar dimarts a la nit en un bar del municipi de Sinop, localitzat al nord de Mato Grosso, a 480 quilòmetres de la capital regional Cuiabá i pròxim a l’amazònic estat de Pará.

Segons els relats dels testimonis a les autoritats, els dos homes van perdre una partida de billar en la qual s’hi jugaven diners i, després de rebre burles per part dels vencedors, van marxar i van tornar disparant indiscriminadament contra tothom. Entre les víctimes hi ha una menor de 12 anys.

· Advertència · El vídeo conté imatges que poden ferir la sensibilitat

⚠️ IMÁGENES FUERTES



MASACRE EN BRASIL 🇧🇷 TRAS DISCUSIÓN POR UN JUEGO DE BILLAR 🎱



Un video circula en redes sociales donde se observa a dos hombres matar a tiros a siete personas, incluida una niña de 12 años, después de perder una apuesta en un juego de billar. pic.twitter.com/XNgT27FxlS — Sivar News (@SivarNewsSV) 23 de febrero de 2023

Els autors de la matança van ser identificats per les càmeres de seguretat de l’establiment. Aquest dimecres a la tarda, durant un enfrontament a trets amb la policia en un paratge rural pròxim a l’aeroport de Sinop, va ser abatut Ezequias de Souza Ribeiro, de 27 anys. L’agressor va ser ferit i traslladat a un hospital de Sinop, on va morir. L’altre autor de la matança, Edgar Ricardo de Oliveira, que té una ordre de captura decretada per la Justícia, es manté fugitiu.

Els cossos policials van trobar abandonada la camioneta dels autors de la matança i una de les armes utilitzades.