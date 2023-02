El líder de Vox, Santiago Abascal, ha registrat aquest dilluns al Congrés la moció de censura de la seva formació contra el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, amb l'economista Ramón Tamames com a candidat. La presidenta del Congrés, Meritxell Batet, té la potestat de decidir la data del debat, que es podria celebrar a mitjans de març. Es tracta de la sisena moció de censura de la democràcia i no té cap possibilitat aritmètica de prosperar perquè necessitaria majoria absoluta (176 vots) i previsiblement només obtindrà el suport dels 52 diputats de Vox, els dos exdiputats d'UPN i el de Foro Asturias, en total 55. Toparà amb el vot en contra de la resta de partits i l'abstenció del PP.

En roda de premsa al Congrés, Abascal ha afirmat que aquesta és una moció de censura contra un president del govern que, entre altres, és "culpable" dels indults als "colpistes". "No podem esperar que Sánchez culmini la demolició de l'estat de dret", ha dit, i "no podem quedar de braços plegats mentre aquest govern destrueix la convivència, al llibertat, la democràcia i la unitat nacional".

Segons Abascal, el seu candidat, Ramón Tamames "encarna la concòrdia i la unió entre espanyols", i malgrat que la moció de censura no sortirà "nosaltres volem retratar el govern", perquè el 'no' sortirà amb el suport dels "enemics d'Espanya" i els "aliats de Putin". Amb tot, i d'acord al que estableix el reglament, serà el mateix Abascal qui presenti la moció abans del discurs de Tamames, i Vox estudiarà també si és possible que el mateix Abascal faci la rèplica als grups.

Abascal també ha rebutjat la posició del PP, que s'abstindrà en aquesta moció. "Hi ha qui diu que aquesta moció enforteix el govern", ha dit, "no creiem que aquestes companyies enforteixin el govern, i si els sembla que es pot fer una oposició més gran, seria millor que aquesta moció tingués el suport de 150 diputats en comptes de només els 52 de Vox". A més, segons Abascal, el fet que l'encapçali Tamames, de 89 anys, és "un homenatge a la gent gran" que veu com "els seus valors són atacats i destruïts pel govern amb lleis com la llei trans i la del 'només sí és sí'.

Vox ha registrat la seva segona moció de censura de la legislatura gairebé tres mesos després d'haver-la anunciat i un cop Ramon Tamames va fer públic la setmana passada un acord definitiu per encapçalar-la. El document que ha lliurat al Congrés va signat únicament pels 52 diputats de la formació, i supera d'aquesta manera el requisit de tenir l'aval del 10% dels diputats del Congrés.

Un cop registrada, la Mesa del Congrés admetrà a tràmit el document previsiblement aquest dimarts, i després la presidenta del Congrés, Meritxell Batet, fixarà la data del debat, que transcorrerà al llarg de dos dies. Tamames disposarà d'una intervenció inicial per presentar la seva alternativa sense límit de temps, i després Pedro Sánchez podrà respondre, també sense límit de temps. Els seguiran els portaveus de la resta de formacions que ho demanin, amb un torn de 30 minuts i un de rèplica de 10 minuts.

La moció toparà amb el 'no' de la gran majoria de formacions del Congrés i també amb l'abstenció del PP. El líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo, va acusar Vox de pretendre fer un "xou" amb una moció de censura que té "zero" possibilitats de prosperar i que tan sols dona "oxigen" al president del govern espanyol. Cs, que havia reclamat insistentment a Feijóo que presentés una moció de censura, ha anunciat un 'no' a la de Tamames.

El PSOE, per la seva banda, critica el PP pels seus vincles amb la ultradreta i li retreu que no voti en contra. Aquest dilluns el ministre d'Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha carregat contra els populars recordant que la formació de Feijóo té "una responsabilitat complementària" de la situació. "Si no vol donar ales a Vox, necessàriament ha de votar en contra de la moció de censura", ha dit.

Queda per aclarir encara si formacions com ERC o PDeCAT participaran al debat. Segons algunes informacions, els republicans estudien no donar rèplica a Tamames o buscar alguna fórmula de resposta conjunta.