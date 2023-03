La Guàrdia Civil ha desmantellat la primera organització criminal a l’Estat dedicada a la importació, fabricació i distribució d’un tipus específic de medicament per a esportistes que està prohibit a Espanya. S’oferien per xarxes socials i a través d’una pàgina web amb la promesa de millorar el rendiment esportiu. L’operació va començar l’any 2021. La Guàrdia Civil ha fet quatre escorcolls a domicilis de Premià de Mar, València, Torremolinos (Màlaga) i Madrid, i tres més a empreses de logística a les demarcacions de Barcelona i les Palmes de Gran Canària, així com a un laboratori a Granada. Hi ha tres detinguts i sis persones més investigades.

Els medicaments intervinguts són moduladors selectius dels receptors d’andrògens i s’anomenen SARMS. L’Agència Espanyola del Medicament els defineix com a medicaments en experimentació i de moment està prohibida la seva venda. S’anuncien com a alternativa als esteroides sense efectes secundaris, però tenen efectes secundaris importants, com ara pressió arterial alta, erupcions a la pell, mals de cap, toxicitat hepàtica, problemes de visió o impotència. L’organització importava des de tercers països els principis actius en pols i després els elaborava i distribuïa en estat líquid en envasos de format gota a gota. Col·laboraven amb un laboratori oficial, que tractava medicaments arribats de tercers països per barrejar-los amb els excipients necessaris per al consum. Els envasava i els col·locava en caixes individuals. Després s’enviava el material a empreses de logística per distribuir-los per l’Estat i alguns països de la Unió Europea. La venda es feia a través d’un domini d’internet en el que s’oferien diverses varietats d’aquest medicament. També hi havia enllaços a perfils de xarxes d’entrenadors personals i culturistes que promocionaven el consum d’aquestes substàncies. La Guàrdia Civil ha intervingut 10.000 envasos de deu tipus diferents de medicament, 3.200 grams del producte en pols i 870 litres d’excipient, a més de 15.000 envasos buits, taps, etiquetes, caixes i dues peces de maquinària industrial per barrejar les substàncies i omplir els envasos, amb un valor de 870.000 euros. L’operatiu ha estat tutelat pel jutjat d’instrucció número 1 de Mataró, en col·laboració amb la Comissió Espanyola per a la Lluita Antidopatge a l’Esport, la Inspecció de Farmàcia dels serveis de salut de Catalunya i Andalusia, la Universitat Catòlica de Múrcia i la Universitat San Pablo CEU, que han proporcionat assessorament tècnic.