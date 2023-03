La dona de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, ha presentat una querella contra la tertuliana Pilar Baselga per haver difós falsament que és transsexual. Aquesta notícia falsa, en la qual es refereixen a la dona del president com a ‘Begoño’ ha fet fortuna en ambients d’ultradreta. Segons ha avançat ‘Eldiario.es’ i ha confirmat l’ACN, Gómez ha denunciat Baselga per injúries i calúmnies.

La tertuliana ho va assegurar a finals de novembre en un programa de la televisió d’ultradreta ‘Distrito TV’, en què també la va vincular a una xarxa de narcotràfic. (3/4) En ningún momento cortó a Pilar para decirle que era un bulo, pero reconoce que en un momento dado, él supo por agentes de seguridad nacional que era fake. Sin embargo, él mismo dio la noticia en Periodista Digital. Muy burdo, pero fui con ello. pic.twitter.com/Dwk8LUYihY — Arte Facha (@FachaArte) 30 de noviembre de 2022 La dona del president del govern espanyol també s’ha querellat contra el director i presentador del programa ‘Los intocables’ en què ho va dir, Eurico Campano. Per evitar les accions legals, Campano i Baselga es van disculpar després: