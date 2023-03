La Comissió Europea ha proposat rebaixar l'edat mínima per conduir cotxes i camions fins als 17 anys, sempre que la persona vagi acompanyada d'un adult de mínim 25 anys amb permís de conduir d'almenys cinc anys. La comissària de Transport, Adina Valean, ha justificat la mesura subratllant la importància de fer "més atractiu" el sector del transport pels joves en un moment on hi ha "escassetat de conductors professionals".

Segons ha detallat l'executiu, la proposta també vol permetre als joves de 17 anys treure's el carnet de conduir, tot i que no podran circular sols fins que compleixin els 18. Per altra banda, la Comissió també ha plantejat sancionar més infraccions a la carretera, com aparcar malament o ignorar la distància de seguretat.

Malgrat reduir l'edat mínima de conducció, Brussel·les suggereix un període de prova durant els dos primers anys de carnet i rebaixar a zero la taxa d'alcoholèmia permesa als novells. Per la Comissió, aquest punt és "essencial", ja que els conductors més joves de menys de 30 anys -que només representen un 8% del total- estan involucrats en un 40% dels sinistres.

La proposta presentada aquest dimecres forma part del pla de la Unió Europea per reforçar la seguretat viària i assolir l'objectiu d'eliminar el nombre de víctimes mortals a les carreteres l'any 2050.

En aquest sentit, el document elaborat per l'executiu comunitari obre la possibilitat d'ampliar l'abast de les infraccions subjectes a sanció. Més enllà de les penes per excés de velocitat i conduir sota els efectes de l'alcohol, el text inclou infraccions com aparcar de forma imprudent, ignorar la distància de seguretat, fer cas omís de les línies contínues i els carrils d'emergència, circular amb excés de pes, avançar de forma perillosa i conduir en direcció contrària.

Reforç de les normes entre països

A banda d'aquestes modificacions, la Comissió Europea proposa introduir un carnet de conduir en format digital. Més enllà d'agilitzar la seva renovació, això també facilitaria als diferents estats l'intercanvi d'informació i una persecució més efectiva de les infraccions que es produeixen entre països.

Segons les dades facilitades aquest dimecres per l'executiu, al voltant d'un 40% dels delictes a les carreteres de la Unió Europea van quedar impunes, o bé perquè el conductor no va ser identificat o perquè no se'l va multar.

En paral·lel, aquest sistema contribuiria que els conductors sancionats en un país no puguin circular a la resta de la UE. "Responsabilitzar els infractors de trànsit a tots els estats és essencial per a la seguretat viària, però amb la normativa vigent no es pot executar una inhabilitació a tota la Unió", lamenta la Comissió.

En relació amb aquesta qüestió, la comissària Valean confia que els estats membres "no seran permissius" i que es prendran la proposta de l'executiu "de forma seriosa". A partir d'ara, el text es traslladarà al Parlament Europeu i al Consell perquè tant eurodiputats com governs nacionals proposin les modificacions que creguin més adequades.